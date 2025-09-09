"Хамас": Членовете в преговорния екип са оцелели при атаката в Доха

Два източника от „Хамас“ съобщиха за Ройтерс, че членовете на „Хамас“ в екипа за преговори за прекратяване на огъня са оцелели след атаката, която последва заповед за евакуация в град Газа, където Израел води офанзива с цел да унищожи групата и нейните военни способности в Ивицата Газа.

Израел предприе въздушен удар срещу лидерите на „Хамас“ в Катар, разширявайки военните си действия, които обхващат Близкия изток, за да включат арабската държава от Персийския залив, където палестинската ислямистка група отдавна има своята политическа база. Катар, който заедно с Египет действа като посредник в преговорите за прекратяване на огъня в продължаващата от почти две години война в Газа, осъди атаката като „страхлива“ и я нарече грубо нарушение на международното право. Израелски представители заявиха пред Ройтерс, че атаката е била насочена срещу висши лидери на „Хамас“, включително Халил ал-Хая, лидер на „Хамас“ в Газа и главен преговарящ.

Атаката се състоя малко след като въоръженото крило на „Хамас“ - Бригадите „Изедин ал Касам“, пое отговорност за стрелба, при която загинаха шестима души на автобусна спирка в покрайнините на Ерусалим в понеделник.

Нападението вероятно ще нанесе сериозен, ако не и фатален удар върху усилията за постигане на примирие, особено след като преговорите се проведоха в арабската страна Катар от Персийския залив. Обединените арабски емирства, които нормализираха отношенията си с Израел по силата на Абрахамовите споразумения през 2020 г., определиха израелската атака срещу Доха като „явна и страхлива“.

Абу Даби вече беше разгневен от плана на израелски министър за анексиране на окупирания от Израел Западен бряг, като заяви, че това е червена линия, която не може да бъде пресечена. Регионалната сила Саудитска Арабия осъди това, което нарече „брутална израелска агресия“ срещу суверенитета на Катар.