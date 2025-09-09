Войната в Украйна:

Американец измина десетки километри в лодка, направена от гъби (СНИМКИ, ВИДЕО)

09 септември 2025, 20:24 часа 219 прочитания 0 коментара
Американският миколог и художник Сам Шумейкър преплава повече от 40 километра в каяк, направен изцяло от гъби. Пътуването с лодката от гъбен мицел отнело 12 часа, каякът издържал теста и не се разпаднал и на 42-ия километър.

Лодката е била сглобена не от отделни гъби, а буквално е била отгледана изцяло - с други думи Шумейкър взел стар риболовен каяк за калъп, напълнил го с органичен субстрат, засят с мицела на дивата гъба Ganoderma polychromum, и изчакал гъбите да се превърнат в екологичен заместител на пластмасата. За месец и половина мицелът пораснал напълно и изпълнил контурите на корпуса, а после още три месеца трябвало да съхне. В крайна сметка се получила лодка с тегло 48 кг.

Екологичната лодка е напълно биоразградима.

Шумейкър признава, че засега това е по-скоро арт експеримент, отколкото транспорт на бъдещето.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Лодка Гъби каяк
