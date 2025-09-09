Американец измина десетки километри в лодка, направена от гъби (СНИМКИ, ВИДЕО)

Американският миколог и художник Сам Шумейкър преплава повече от 40 километра в каяк, направен изцяло от гъби. Пътуването с лодката от гъбен мицел отнело 12 часа, каякът издържал теста и не се разпаднал и на 42-ия километър.
Лодката е била сглобена не от отделни гъби, а буквално е била отгледана изцяло - с други думи Шумейкър взел стар риболовен каяк за калъп, напълнил го с органичен субстрат, засят с мицела на дивата гъба Ganoderma polychromum, и изчакал гъбите да се превърнат в екологичен заместител на пластмасата. За месец и половина мицелът пораснал напълно и изпълнил контурите на корпуса, а после още три месеца трябвало да съхне. В крайна сметка се получила лодка с тегло 48 кг.
Още: Най-добрият пречистител на кръвта: Храни, които „топят“ холестерола
Екологичната лодка е напълно биоразградима.
Шумейкър признава, че засега това е по-скоро арт експеримент, отколкото транспорт на бъдещето.
An American man crossed dozens of kilometers in a mushroom boat— NEXTA (@nexta_tv) September 9, 2025
U.S. artist and mycologist Sam Shoemaker paddled 42 kilometers in a kayak grown entirely from mushroom mycelium. The trip took 12 hours, and the boat held together without falling apart.
The kayak wasn’t assembled… pic.twitter.com/uAVkBdUr15