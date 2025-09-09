Дете загина след падане от АТВ в дряновско село

Дете загина след падане от АТВ в дряновското село Пейна, Габровска област. Инцидентът е станал днес след обяд около 15 часа. На място се извършват огледи, казаха за bTV от Областната дирекция на МВР – Габрово.

15-годишно момче (непълнолетен), което е било с близък на своето семейство, тъй като родителите са в чужбина, е отишъл в гората с импровизирано бъги, което е служело за събиране на дърва.

Инцидентът е станал при слизане от гората. Детето е паднало от превозното средство и е загинало на място. На място се извършва оглед.

