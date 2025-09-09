Войната в Украйна:

Олимпийски шампион на България скочи на Станка Златева: Пропускам Световното първенство заради федерацията

Между 13 и 21 септември в хърватската столица Загреб ще се проведе Световното първенство по борба. Както стана известно преди седмици, България остана без най-добрите си състезатели за планетарния шампионат. Олимпийските шампиони от Париж 2024 Магомед Рамазанов и Семен Новиков, както и европейският първенец Кирил Милов, няма да участват. От световната федерация обявиха, че страната ни ще бъде представена от петима участници в класическия стил, седем в свободния и три при дамите. 

Новиков отново се оплака от БФБ

Семен Новиков и Кирил Милов за пореден път останаха извън състава на България. Както е известно, двамата отказаха да се подготвят на централизирана подготовка с националния отбор под ръководството на Стоян Добрев, а предпочетоха да продължат работата си с освободения Сослан Фарниев. Това не допадна на федерацията, водена от Станка Златева, и те бяха изключени от националния отбор.

Семен Новиков

Новиков сподели за поредния пропуснат шампионат

Сега Новиков потвърди, че ще пропусне пореден шампионат заради конфликта си с федерацията:  "Понякога спортистите пропускат важни състезания заради здравословни или семейни проблеми - а понякога заради лоши решения на лидерите си. За съжаление няма да се състезавам на предстоящото Световно първенство, макар да спечелих титлата на България и да станах сребърен медалист на Европейското през 2025-а. Решението бе взето от българската федерация и треньорите на националния отбор."

"Подобен експеримент вече бе направен на Световното за младежи преди един месец и резултатът бе видим - нула медали", продължи Новиков, визирайки провала на българските борци пред родна публика на Световното първенство до 20 години. "Трудно е да пропусна толкова важно състезание, но може би така е било писано." 

