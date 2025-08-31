Жалко, че тази крем супа от печени чушки не са я пробвали всички

С какво да я поднесете и как да съхранявате?

Тази супа е от онези простички идеи, които изненадват с вкус. Печените чушки дават сладък, леко опушен аромат, а кремообразната текстура носи уют в купа. В следващите редове ще видите как с няколко съставки и точните стъпки да получите резултат, който всеки би одобрил.

Бърза крем супа от чушки

Крем супа от печени чушки - защо да я приготвите?

Има ястия, които говорят сами: ароматът на изпечени чушки, леко опушен, се съчетава с кадифена текстура и нежна сладост. Тази супа е точно такава – проста, но впечатляваща. Приготвя се без усилие, а вкусът е дълбок и чист. Ако обичате домашен комфорт в купа, това е вашата рецепта за днес. Освен това червените чушки са естествено богати на витамин C и ценни антиоксиданти, затова получавате удоволствие и полза в едно.

Необходими продукти (за 4 порции)

6-7 червени месести чушки (около 800 г)

1 голям кромид лук

2 скилидки чесън

1 морков

1 малък картоф (за плътност)

2 с.л. зехтин или олио

1 ч.л. пушен червен пипер (по желание)

700 мл зеленчуков бульон

100 мл прясно мляко или готварска сметана (по желание)

1 с.л. ябълков оцет или сок от лимон

Сол и прясно смлян черен пипер

По желание за поднасяне: крутони, натрошено краве сирене, печено тиквено семе, листенца магданоз

Начин на приготвяне

Изберете и изпечете чушките. Най‑вкусна става със сладки сортове като капия. Загрейте фурната до 230°C, подредете чушките в тава и печете 20-25 минути, докато кожата почернее на места. Обърнете веднъж за равномерно печене. Може да ги изпечете и върху тиган тип скара или директно на котлон.

Запарете и обелете. Прехвърлете горещите чушки в купа, покрийте и оставете 15-20 минути да се запарят. Обелете и почистете семките. Не изплаквайте под вода – така няма да отмиете концентрирания печен вкус.

Задушете основата. В тенджера загрейте мазнината, добавете лука, моркова и щипка сол. Гответе 6-7 минути до омекване. Сложете чесъна за 30 секунди и, ако ползвате, пушения пипер.

Сглобете супата. Прибавете обелените чушки, нарязания картоф и бульона. Оставете да къкри 12-15 минути, докато картофът се свари.

Пасирайте. Свалете от огъня и пасирайте до гладкост. Върнете на котлона за минута, овкусете със сол, пипер и капка оцет или лимон за баланс. По желание добавете мляко или сметана за още мекота.

Поднесете. Разпределете в купички и довършете с крутони, натрошено сирене, тиквено семе и магданоз.

Професионални трикове за още по-богат вкус

Печете до хубаво овъгляване на кожата – именно то носи опушения аромат. След печене оставянето в покрита купа улеснява беленето.

Не мийте обелените чушки: капчиците сок по тях са златото на вкуса. Ако са твърде сочни, съберете соковете и върнете част от тях в супата.

За по‑плътна текстура заменете картофа с малко сварен бял боб или нахут; за по-лека версия просто пропуснете сгъстителя.

Търсите баланс? Киселинност от оцет или лимон събужда сладостта от печенето; щипка захар помага, ако чушките са с по-зелени нотки.

Бульонът е ключов: домашен зеленчуков бульон прави вкуса по-чист; при липса ползвайте вода и подсолете смело.

С какво да я поднесете и как да съхранявате?

Тази супа обича простите добавки – крутони от сух хляб, лъжица натрошено сирене, малко печено семе от тиква. Подходяща е и за „питателна купа“ с лъжица сварен булгур или печен нахут. Поднесете я топла като основно за делнична вечеря или начало на меню за гости.

Червените чушки са естествено богати на витамин C и полезни антиоксиданти, а печенето извежда напред тяхната сладост и дълбочина. Останалото охладете бързо и приберете в хладилник до 3-4 дни; за по-дълго замразете порционно за 3-4 месеца. За безопасност разделете супата в плитки кутии и я приберете в хладилник до два часа след готвене.

Крем супата от печени чушки е от онези рецепти, които доказват, че малко продукти могат да дадат голям вкус. С няколко прости стъпки получавате кадифена текстура и аромат, който изпълва дома. Лесно се адаптира към вашия вкус – по-лека или по-плътна, нежна или леко пикантна. А най-хубавото е, че остава чудесна и на следващия ден, когато ароматите са се сприятелили още повече.