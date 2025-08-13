Как се приготвя любимата крем супа от царевица

Крем супата от царевица е онова уютно ястие, което носи сладък вкус и копринена текстура в една купа. Подхожда за всякакъв сезон, тъй като може да се приготви както с прясна, така и със замразена царевица. В следващите редове ще ви покажем лесен начин, който дава плътен вкус и перфектна гъстота.
Рецепта на деня: Крем супа с царевица
Крем супа с царевица
Царевицата е естествено сладка и ароматна, а при пасиране дава гладка, кремообразна структура без много сметана. Ключът е в краткото запържване на зеленчуците за основа, после бавното къкрене и накрая – хубаво пасиране. Ако използвате пресни кочани, не ги изхвърляйте: кратко варене в бульона усилва царевичния вкус.
Необходими продукти
За приготвянето на 4 порции ще са ви нужни:
- 500-600 г зърна царевица (прясна от кочан, замразена или консервирана, добре отцедена)
- 1 средна глава лук, ситно нарязана
- 1 малък морков, на кубчета
- 1 малка дръжка целина (по желание), на кубчета
- 2 скилидки чесън, смачкани
- 2 с.л. масло + 1 с.л. олио
- 700 мл зеленчуков или пилешки бульон
- 1 малък картоф, обелен и на кубчета (за естествено сгъстяване)
- 100-150 мл прясно мляко или готварска сметана (по избор)
- щипка захар (ако ползвате извънсезонна царевица)
- сол и черен пипер на вкус
- пресен магданоз или див лук за сервиране
- по желание: люспи червен пипер, пармезан за завършек
Начин на приготвяне
- В широка тенджера загрейте маслото и олиото на умерен огън. Добавете лука, моркова и целината. Гответе 6-8 минути, докато омекнат без да покафенеят.
- Сложете чесъна за 30 секунди, после сипете царевицата и картофа. Разбъркайте 1-2 минути, за да се “събуди” ароматът.
- Налейте бульона. Ако работите с пресни кочани, счупете изчистените кочани на две и ги пуснете да покъкрят заедно – това подсилва вкуса. Посолете леко.
- Оставете да къкри 15-20 минути, докато картофът омекне. Извадете кочаните, ако сте ги ползвали.
- Пасирайте супата до гладкост с пасатор. За най-фина текстура може да прецедите през сито. Върнете на огъня.
- Добавете млякото или сметаната (по малко), щипка захар при нужда, и коригирайте със сол и пипер. Подгрявайте 1-2 минути, без да завирате силно.
- Поднесете с магданоз/див лук. По желание завършете с малко масло, пармезан или щипка люспи чушка.
Полезни съвети за идеална текстура
Прясна или замразена? И двете работят отлично. Прясната царевица е най-сладка в сезона, а замразената запазва свежест и е удобна целогодишно. Консервираната е последен вариант – отцедете и изплакнете.
Повече вкус от кочана: след като отделите зърната, “остържете” кочана с нож, за да извлечете млечния сок, и сварете кочаните в бульона за 10-15 минути.
Сгъстяване без брашно: един малък картоф е достатъчен. Алтернативно, пасирайте част от супата и върнете обратно или оставете шепа зърна непасирани.
Млечната част: млякото/сметаната се добавят в края и не бива да кипят бурно – така остават нежни и не се пресичат. За безмлечен вариант ползвайте само бульон и още малко царевица/картоф.
Баланс на сладостта: сол и пипер подчертават вкуса; при нужда щипка захар балансира по-неузряла царевица.
С какво да поднесем?
Супата е прекрасна предястие, но и лека основа с топъл хляб. Подхожда на печено пиле, риба на скара или свежа салата. За по-питателна версия гарнирайте с крутони, кубчета бекон или настърган кашкавал. Няколко капки лимон преди сервиране освежават вкуса.
Чести грешки и как да ги избегнете
Водниста супа: къкрила е твърде кратко или има много течност. Оставете без капак още няколко минути или пасирайте малка част.
Зърниста текстура: пасирайте по-дълго или прецедете през сито.
Пресечено мляко: не кипете след добавянето на млечния продукт.
Крем супата от царевица е проста, достъпна и благодарна рецепта – изисква базови продукти, а резултатът е уют в чиния. С правилна основа, кратко къкрене и добро пасиране ще получите кадифена текстура и чист, изразен вкус. Ароматът може да се насочва според сезона – от лека млечна версия до напълно постна.
Добър апетит!