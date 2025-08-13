Как се приготвя любимата крем супа от царевица

Чести грешки и как да ги избегнете

Крем супата от царевица е онова уютно ястие, което носи сладък вкус и копринена текстура в една купа. Подхожда за всякакъв сезон, тъй като може да се приготви както с прясна, така и със замразена царевица. В следващите редове ще ви покажем лесен начин, който дава плътен вкус и перфектна гъстота.

Рецепта на деня: Крем супа с царевица

Царевицата е естествено сладка и ароматна, а при пасиране дава гладка, кремообразна структура без много сметана. Ключът е в краткото запържване на зеленчуците за основа, после бавното къкрене и накрая – хубаво пасиране. Ако използвате пресни кочани, не ги изхвърляйте: кратко варене в бульона усилва царевичния вкус.

Необходими продукти

За приготвянето на 4 порции ще са ви нужни:

500-600 г зърна царевица (прясна от кочан, замразена или консервирана, добре отцедена)

1 средна глава лук, ситно нарязана

1 малък морков, на кубчета

1 малка дръжка целина (по желание), на кубчета

2 скилидки чесън, смачкани

2 с.л. масло + 1 с.л. олио

700 мл зеленчуков или пилешки бульон

1 малък картоф, обелен и на кубчета (за естествено сгъстяване)

100-150 мл прясно мляко или готварска сметана (по избор)

щипка захар (ако ползвате извънсезонна царевица)

сол и черен пипер на вкус

пресен магданоз или див лук за сервиране

по желание: люспи червен пипер, пармезан за завършек

Начин на приготвяне

В широка тенджера загрейте маслото и олиото на умерен огън. Добавете лука, моркова и целината. Гответе 6-8 минути, докато омекнат без да покафенеят. Сложете чесъна за 30 секунди, после сипете царевицата и картофа. Разбъркайте 1-2 минути, за да се “събуди” ароматът. Налейте бульона. Ако работите с пресни кочани, счупете изчистените кочани на две и ги пуснете да покъкрят заедно – това подсилва вкуса. Посолете леко. Оставете да къкри 15-20 минути, докато картофът омекне. Извадете кочаните, ако сте ги ползвали. Пасирайте супата до гладкост с пасатор. За най-фина текстура може да прецедите през сито. Върнете на огъня. Добавете млякото или сметаната (по малко), щипка захар при нужда, и коригирайте със сол и пипер. Подгрявайте 1-2 минути, без да завирате силно. Поднесете с магданоз/див лук. По желание завършете с малко масло, пармезан или щипка люспи чушка.

Полезни съвети за идеална текстура

Прясна или замразена? И двете работят отлично. Прясната царевица е най-сладка в сезона, а замразената запазва свежест и е удобна целогодишно. Консервираната е последен вариант – отцедете и изплакнете.

Повече вкус от кочана: след като отделите зърната, “остържете” кочана с нож, за да извлечете млечния сок, и сварете кочаните в бульона за 10-15 минути.

Сгъстяване без брашно: един малък картоф е достатъчен. Алтернативно, пасирайте част от супата и върнете обратно или оставете шепа зърна непасирани.

Млечната част: млякото/сметаната се добавят в края и не бива да кипят бурно – така остават нежни и не се пресичат. За безмлечен вариант ползвайте само бульон и още малко царевица/картоф.

Баланс на сладостта: сол и пипер подчертават вкуса; при нужда щипка захар балансира по-неузряла царевица.

С какво да поднесем?

Супата е прекрасна предястие, но и лека основа с топъл хляб. Подхожда на печено пиле, риба на скара или свежа салата. За по-питателна версия гарнирайте с крутони, кубчета бекон или настърган кашкавал. Няколко капки лимон преди сервиране освежават вкуса.

Чести грешки и как да ги избегнете

Водниста супа: къкрила е твърде кратко или има много течност. Оставете без капак още няколко минути или пасирайте малка част.

Зърниста текстура: пасирайте по-дълго или прецедете през сито.

Пресечено мляко: не кипете след добавянето на млечния продукт.

Крем супата от царевица е проста, достъпна и благодарна рецепта – изисква базови продукти, а резултатът е уют в чиния. С правилна основа, кратко къкрене и добро пасиране ще получите кадифена текстура и чист, изразен вкус. Ароматът може да се насочва според сезона – от лека млечна версия до напълно постна.

Добър апетит!