Как да приготвим най-хрупкавите пържени крилца във фритюрник?

Пилешките крилца са едно от онези ястия, които събират хора около масата с лекота. Те са вкусни, хрупкави, сочни отвътре и събуждащи апетита още с аромата си. Макар често да ги свързваме с мазнина, олио, тиган и пръски из кухнята, съвременната домакиня или готвач по душа може да приготви също толкова вкусни, но значително по-здравословни крилца във фритюрник.

Ще разгледаме как да постигнем идеалната златиста коричка без да потапяме крилцата в олио, какви са тънкостите при готвенето на пилешки крилца изобщо, какво е важно при използването на фритюрник, и ще ви предложим изпитана рецепта за най-хрупкавите крилца, които сте приготвяли у дома.

Пилешките крилца – малко повече от „бързо ястие“

Макар да се считат за по-непретенциозна част от пилето, крилцата имат изключително добър вкус и текстура, стига да се приготвят правилно. Те съчетават кожа, малко месо и кост, а при добра термична обработка стават сочни отвътре и приятно хрупкави отвън – нещо, което е трудно постижимо, ако не познаваме природата на месото.

Какви особености има при пърженето на пилешки крилца

Важно е да се знае, че крилцата не изискват дълго готвене, но за да станат хрупкави, е нужна комбинация от правилна температура, подходяща марината или суха смес и добре балансирана мазнина. Именно тук фритюрникът с горещ въздух влиза в играта като съвършено средство за съчетаване на вкус и здравословно хранене.

Какво трябва да знаем за готвенето във фритюрник?

Фритюрникът с горещ въздух работи по съвсем различен принцип от класическия фритюрник с олио. Вместо потапяне в мазнина, тук ястието се приготвя чрез циркулация на горещ въздух около храната, подобно на миниатюрна фурна с мощен вентилатор. Този метод значително намалява съдържанието на мазнини, но същевременно може да направи кожата на пилешкото чудесно хрупкава.

За най-добри резултати е важно да:

• Не нареждайте крилцата едно върху друго в кошницата на уреда. Крилцата трябва да имат място, за да се "обдухват" равномерно.

• Нужно е малко количество мазнина. Макар че не пържим в масло, нужно е леко напръскване с олио или зехтин.

• Спазвайте посочената температура. 190–200°C е идеалната температура за златиста коричка.

• В средата на готвенето крилцата трябва да се обърнат. Това осигурява равномерно изпичане.

Рецепта за най-хрупкавите пилешки крилца във фритюрник

Необходими продукти (за 2-3 порции):

• 700 г пилешки крилца (нарязани на две – горна част и долна част)

• 1 с.л. олио или зехтин

• 1 ч.л. сол

• 1 ч.л. червен пипер (може и пушен)

• ½ ч.л. чесън на прах

• ½ ч.л. лук на прах

• ¼ ч.л. черен пипер

• 1 с.л. царевично нишесте (или бакпулвер без алуминий – за хрупкавост)

Каква трябва да е марината, за да имате най-хрупкавите пилешки крилца

По желание за марината:

• 2 с.л. соев сос

• 1 с.л. мед

• 1 ч.л. горчица

• 1 скилидка чесън, пресована

Начин на приготвяне:

1. Подготовка на крилцата:

Измийте и подсушете добре пилешките крилца с кухненска хартия. Това е ключов момент – влагата по повърхността може да попречи на хрупкавостта. Ако имате време, оставете крилцата за 30 минути в хладилник, без покриване, за да изсъхнат допълнително.

2. Овкусяване:

Смесете в купа солта, подправките и нишестето. Добавете и мазнината, за да полепнат равномерно по месото. Разбъркайте добре, докато всяко крилце се покрие със сместа.

Ако предпочитате маринован вкус, комбинирайте продуктите за маринатата, накиснете крилцата в нея за 1–2 часа, след което ги подсушете и оваляйте в нишестето или сухите подправки.

3. Готвене:

Фритюрникът се загрява до 200°C. Крилцата се редят в кошницата в един слой, за да ги достигне горещия въздух. Изчакайте 12 минути, след което отворете фритюрника, обърнете крилцата и печете още 10–12 минути. Ако трябва, печете 2-3 минути допълнително за по-осезаема хрупкавост.

Лесна рецепта: Най-вкусните пилешки крилца с медена марината на фурна

4. Поднасяне:

След вадене оставете крилцата за 2-3 минути да „починат“. Поднесете ги с дип от чеснов сос, синьо сирене, лют сос, медена горчица или домашна айоли. Отлично си партнират със свежа салата или печени картофки.

Съвети за още по-добър резултат

• За пикантни крилца: Добавете малко кайенски пипер или чили на прах към подправките.

• За азиатски вкус: След изпичане полейте с глазура от соев сос, мед и сусамово масло.

• За още повече хрупкавост: Ползвайте комбинация от брашно и царевично нишесте в съотношение 1:1.

Пилешките крилца са класика, която никога не излиза от мода. А с помощта на фритюрника с горещ въздух могат да се приготвят не само бързо и лесно, но и с минимално количество мазнина – без компромис с вкуса. Хрупкави, златисти, ароматни – такива, каквито си ги представяме, когато чуем „пържени крилца“.

С няколко прости техники и правилната комбинация от подправки, домашните крилца се превръщат в неустоимо удоволствие, подходящо както за семейна вечеря, така и за споделяне с приятели пред телевизора или на градинско парти.

Какво е "правилно" овкусяване на пилешките крилца?

Ако досега сте се чудили дали си заслужава да приготвите крилца във фритюрник – отговорът е "Да", и то категорично. Само веднъж ще ви стигне, за да разберете защо това се превръща в любим метод на хиляди хора по света.