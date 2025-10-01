Как да приготвим вкусни палачинки, които не се накъсват в тигана

Палачинките са перфектният избор за сутрешна закуска или уютна вечер с чаша чай. Тези златисти, пухкави палачинки с хрупкава коричка и нежна сърцевина няма да оставят никого безразличен. Резултатът обаче не винаги отговаря на очакванията. Палачинките могат да се окажат плоски, жилави или твърде мазни и освен това те често се разпадат още в тигана. За да избегне тези проблеми, трябва да знаете тези три тайни на опитните кулинари за приготвяне на перфектни палачинки.

Приготвяне на перфектната смес

Много домакини са на мнението, че добавянето на повече брашно ще направи палачинките по-вкусни. Напротив, то ще направи тестото тежко, а палачинките жилави и гумени. Добавяйте брашното постепенно, като разбърквате добре. Целта е да се постигне консистенция на гъста заквасена сметана.

Палачинки като тези на баба: Забравената тайна, която ги прави тънки и вкусни

Някои домакини разчитат на още един трик - добавят олио към тестото. Две или три супени лъжици растително масло трябва да се добавят веднага след добавяне на брашното. Тогава палачинките няма да изгорят и да залепнат и ще е нужно само да намажете тигана преди първата палачинка

Правилно пържене

При пържене е важно да използвате достатъчно олио и да загреете тигана, докато леко запуши. Ако приготвяте малки палачинки, уверете се, че има достатъчно място между палачинките, за да не се слепят в една голяма палачинка.

Пържете палачинките от двете страни до златисто кафяво. Оставете тигана непокрит, докато пържите, и след като са готови, ги прехвърлете върху кухненска хартия, за да отстраните излишното масло.

Без прясно мляко: Как да си приготвим любимите палачинки

Използвайте тиган с незалепващо покритие. Това ви помага да използвате по-малко олио и предотвратява залепването на палачинките по повърхността.

Не препичайте палачинките. Правилно изпържените палачинки не трябва да са кафяви, а по-скоро да имат приятен, лек руменина. Обърнете палачинката веднага щом мехурчетата от набъбващото тесто спрат да се пукат по повърхността ѝ (или дори малко по-рано), и я запържете от другата страна.

Допълнителни съставки

За да направите палачинките още по-вкусни, добавете към тестото ванилова захар, лимонова или портокалова кора и щипка канела или кардамон. Ако предпочитате по-сладки палачинки, можете да добавите стафиди, банан или ябълка.

Най-простата рецепта за приготвяне на вкусни палачинки включва следните съставки: кефир - 1 чаша; брашно - 2 чаши; яйце - 1 бр.; 2-3 супени лъжици захар; 1/4 чаена лъжичка сол; 0,5 чаена лъжичка сода; растително масло за пържене.

Разбъркайте всички съставки до получаване на хомогенна смес. Изпържете палачинките в предварително загрят и намазан с малко олио тиган.

Само за мързеливи домакини: Как се приготвя смес за палачинки в бутилка