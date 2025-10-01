Само за мързеливи домакини: Как се приготвя смес за палачинки в бутилка

Когато кулинарните ентусиасти започнат да правят палачинки, те често ги правят в големи количества. Рядко някой се ограничава до една малка порция. Това обаче не винаги е най-доброто решение, особено за мързеливите домакини.

Някои хора на диета не могат да си позволят да ядат много палачинки. И ако оставите приготвените палачинки навън за следващия ден, те губят своята привлекателност: студени или претоплени, те вече не са толкова вкусни. Има и такива, които нямат много време и не искат да го губят в продължително приготвяне на храна. Но има решение. Можете да направите така наречените палачинки „от бутилка“ – този метод е много удобен.

Без прясно мляко: Как да си приготвим любимите палачинки

Този метод, който неслучайно е любим на мързеливите домакини, има още едно предимство - ще си спестите досадното разбиване на сместа. Често сместа става на бучки, а това отнема допълнително време за разбиването й. Но при приготвянето на палачинки от бутилка този проблем не съществува.

Приготвяне на палачинки от бутилка

Този метод включва приготвяне на течна основа за палачинките и съхранението ѝ в пластмасова бутилка. От това тесто можете да направите колкото палачинки са ви необходими. Бутилката с останалата смес може да се съхранява в хладилник.

На следващия ден можете да направите отново палачинки. Не е нужно да приготвяте тестото отново – вече ще имате достатъчно смес. Това прави този метод изключително удобен: не е нужно да преяждате или да прекарвате много време в приготвяне на закуска.

Тези американски палачинки с банан са сред гордостта на американската кухня

Как да си направим палачинки от бутилка? Вземете чиста и празна пластмасова бутилка с вместимост 1,5 литра. Поставете фуния в гърлото ѝ и започнете да наливате следните съставки: брашно (10 супени лъжици); две разбити яйца; мляко (600 милилитра); кристална захар (3 супени лъжици); сол (половин чаена лъжичка); растително масло (1 супена лъжица).

Разклатете добре бутилката, докато сместа стане горе-долу еднородна. След това сте готови да приготвите палачинките. Използвайте необходимото количество смес за приготвянето на желания брой палачинки и охладете останалата смес като приберете бутилката с нея в хладилника. На следващия ден може да си приготвите отново от любимите ви палачинки без да се налага да отделяте време за разбиване на сместа - просто загрейте тигана, добавете малко олио и след загряването му изсипете директно от бутилката желаното количество смес.

Моля, обърнете внимание: тестото за палачинки може да се съхранява в хладилник за не повече от 2 дни. Преди повторна употреба на сместа е необходимо бутилката да се разклати енергично.

Палачинки като тези на баба: Забравената тайна, която ги прави тънки и вкусни