Войната в Украйна:

Как се приготвя ябълков щрудел с кори за баница

13 октомври 2025, 22:10 часа 0 коментара
Как се приготвя ябълков щрудел с кори за баница

Съдържание:

Щруделът е онзи уютен десерт, който ухае на масло, канела и печени ябълки. Добрата новина е, че не е нужно да разточваме традиционно тесто - със стандартни кори за баница става бързо и надеждно. Как да вземем максимума: хрупкава коричка, сочна плънка без воднисти участъци и чист разрез? Ето всичко, което ви трябва да знаете.

Този арабски щрудел с ябълки става все по-популярен и у нас

Какво прави един щрудел успешен?

Тайната е в контраста: тънки, добре намазани кори и плънка, която е сочна, но овладяна. Маслото придава вкус и цвят, а щипка галета или натрошени бисквити „улавя“ сока от ябълките и пази корите хрупкави. Резултатът е карамелено-ароматен център и листен, ронлив връх.

Бърз и вкусен щрудел с готови кори

Необходими продукти

  • 1 пакет кори за баница (400-500 г)
  • 6-7 средни ябълки (около 900 г), обелени и настъргани
  • 100-150 г захар (според сладостта на ябълките)
  • 60-80 г галета или 8-10 натрошени бисквити
  • 80-120 г краве масло + 1-2 с.л. олио
  • 1 ч.л. канела, щипка сол, пакетче ванилия
  • 60-80 г орехи, едро счукани (по желание)
  • шепа стафиди, накиснати за 10 минути (по желание)
  • пудра захар за поръсване

щрудел

Подготовка на плънката

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Настържете ябълките на едро ренде и ги отцедете леко с ръце — не до сухо, а колкото да намалите излишната течност. Смесете със захарта, канелата, ванилията и щипката сол. Ако ябълките са много сочни, добавете галетата; тя ще попие свободната влага и ще държи плънката компактна. Разбъркайте орехите и, ако обичате, стафидите.

Класически ябълков щрудел от тефтера на баба

Начин на приготвяне

  1. Разтопете маслото на слаб огън и смесете с олиото. Постелете чиста кърпа на плота и работете бързо, за да не изсъхват корите.
  2. За всяко руло вземете по 3-4 кори. Намажете първата тънко с мазнина, сложете втората отгоре и повторете. Разпределете по дължина половината плънка, като оставите по 2 см свободни ръбове. Поръсете тънък слой галета там, където плънката е най-влажна.
  3. Прегънете късите страни навътре и навийте хлабаво на руло. Прехвърлете върху хартия за печене със „снадката“ надолу. Повторете за второто руло.
  4. Намажете отгоре щедро с масло. С нож направете плитки диагонални разрези (за парата и красив разрез). Печете на 180°C около 30-35 минути до равномерно златисто.
  5. Оставете 10 минути да „си поеме въздух“, поръсете с пудра захар и режете с назъбен нож.

щрудел

Полезни тънкости за безотказен резултат

  • Мазнината да е тънка, но навсякъде. Честото, леко намазване отделя пластовете и гарантира люспеста коричка, без да омазнява.
  • Галетата е приятел, не враг. Щипката, разпределена там, където плънката е най-сочна, предотвратява омокряне на корите.
  • Температура и позиция. Печете по-скоро в средата на фурната, за да се изпече центърът, без да прегарят връхчетата.
  • Отцеждане с мярка. Не „изцеждайте“ до сухо — търсим сочен пълнеж, просто овладян.
  • Ванилия и сол. Щипката сол извежда канелата и балансира сладостта.

Ето как да имаме най-вкусния ябълков щрудел

Вариации според сезона и вкуса

С цитрусова свежест: настържете малко лимонова кора в плънката.

По-леки кори: ползвайте 2 кори за руло, но мажете по-съвестно; става екстра хрупкаво.

Сметанов нюанс: за по-богат вкус намажете рулата с 2 лъжици сметана преди маслото — получава се деликатен цвят.

Мини щруделчета: разрежете рулата на къси парчета преди печене — удобни са за сервиране като дребно сладко.

щрудел

Чести грешки и как да ги избегнем

Воднисто дъно: липсва галета или плънката не е отцедена. Добавете 1-2 с.л. галета и отцедете леко ябълките.

Прегорели върхове, суров център: твърде висока температура. Печете на 180°C и покрийте ръбовете с фолио в края при нужда.

Разкъсване при рязане: режете веднага след печене или без предварителни разрези. Дайте 10 минути почивка и срежете диагонално.

Тежък, мазен вкус: прекалено масло само отгоре. По-добре равномерно тънки намазвания между листовете.

Уж обикновен щрудел, а е уникално вкусен

С какво да поднесем?

Щруделът е чудесен топъл с ванилов сладолед или лъжица гъсто кисело мляко. За по-лек финал поднесете с неподсладен чай. На следващия ден ароматът се засилва — затопляне за 5-6 минути на 160°C връща коричката към идеалната хрупкавост.

Този ябълков щрудел по стара рецепта го помнят само хората над 50

Ябълковият щрудел с кори за баница съчетава удобство и класически вкус. Когато овладеем сочността с щипка галета, мажем корите тънко и печем умерено, получаваме десерт, който се реже красиво и изчезва мигновено от тавата. Простата техника, точните пропорции и кратката почивка след фурната са всичко, от което се нуждаете за стабилен, повторяем резултат.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Денис Витанов
Денис Витанов Отговорен редактор
щрудел ябълки ябълков щрудел кори за баница
Още от Рецепти
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес