Как се приготвя свинско с прясно зеле в тенджера

Какво месо да изберем и как да го подготвим?

Няма друго ястие, което така да ухае на дом и уют, както свинското с прясно зеле. Просто, достъпно и винаги вкусно – стига да знаете кога да сложите зелето и кога да намалите огъня. В следващите редове ще откриете точния ред на действията, за да получите ароматно и сочно ястие без излишни усилия.

Най-удачни са свински врат или плешка – имат достатъчно мазнина и остават сочни при къкрене. Нарежете на едри късове (около 3-4 см), подсушете и посолете. Краткото запечатване на силен огън дава цвят и концентрира вкуса; не препълвайте съда, за да се запекат, а не да се задушат. Ако използвате тенджера с дебело дъно, ще поддържате стабилна температура и ще получите равномерен резултат.

Тънкости при приготвяне на зелето

Изберете тежка глава с плътни листа. За ястия на котлон е удобно да нарежете на „лодки“ или на едри парчета – така се запазва структурата и ръбчетата се карамелизират по-добре. Щипка сол в началото извежда част от влагата и овкусява зеленчука. За по-лек аромат разчитайте на кратко готвене и малко киселина накрая (лимон или оцет) – тя смекчава естествените серни нотки, които се усилват при дълга термична обработка.

Необходими продукти

800-900 г свински врат или плешка, на едри късове

1 средна глава прясно зеле (около 1-1,2 кг), на едри парчета

1 голяма глава лук, ситно нарязана

2-3 с.л. олио

1-2 дафинови листа, 1 ч.л. сладък пипер, ½ ч.л. смлян кимион или щипка ким

1 ч.л. сол (на вкус), ½ ч.л. черен пипер

200-300 мл гореща вода или бистър бульон

По желание: 1 малка скилидка чесън, 1 ч.л. доматено пюре, 1 ч.л. оцет или малко лимон

Начин на приготвяне

Загрейте тенджерата силно с 2 с.л. олио. Запечете месото на порции до златисто, извадете в чиния. В същата мазнина сложете лука и щипка сол. Гответе 3-4 минути, докато омекне. Добавете чесъна за 30 секунди. Сложете половината зеле, разбъркайте и гответе 2-3 минути да спадне, после добавете останалото. Подправете с пипер, сладък пипер, дафинов лист и ким/кимион. Върнете свинското при зелето, добавете доматеното пюре (ако ползвате) и 200-300 мл гореща вода/бульон. Разбъркайте. Оставете да заври, намалете огъня до тихо къкрене и похлупете. Гответе 45-60 минути, като разбърквате от време на време. Търсете крехко месо и зеле, което е омекнало, но запазва форма. Ако течността намалее прекалено, долейте по малко гореща вода. Опитайте и коригирайте солта. Свалете от огъня и добавете лъжичка оцет или капка лимон за свежест. Оставете 5 минути под капак – вкусовете се подреждат, сосът леко се сгъстява.

Вариации според вкуса

Леко пикантно: щипка лют пипер или люта чушка в основата.

По-богат сос: заменете част от водата с бульон; лъжица масло в края дава мекота.

Зимна версия: добавете морков на полумесеци и парченца целина – влизат добре при по-дълго къкрене.

Без домат: прескочете пюрето и заложете само на карамелизацията от запечатването – сосът става по-нежен и „месен“.

Една от най-честите грешки е дългото варене на зелето – тогава миризмата става силна, а листата се разпадат. Най-добре е да държите огъня умерен и да следите периодично, докато зеленчуците омекнат, но все още запазват форма.

Друга грешка е прекаленото количество течност. Ако сипете повече вода, вкусът се разводнява и сосът става воднист. Добавяйте по малко и оставяйте капакът леко открехнат, за да се изпарява излишната влага.

Съдовете също имат значение. Алуминият подсилва неприятните аромати, затова е по-добре да изберете чугунена или неръждаема тенджера. Така ястието запазва по-чист и наситен вкус.

И не на последно място – не пропускайте запечатването на месото. Златистите полепи по дъното са основата на добрия сос. При къкренето те се разтварят и придават онзи дълбок, домашен вкус, който всички познаваме.

Свинското с прясно зеле в тенджера не изисква сложни техники, а добра организация. Ако спазвате тези правила, получавате ястие с чист аромат, плътен сос и месо, което се разпада с лекота. И най-хубавото – става еднакво добре и за обикновен делник, и за гости.