Как се приготвят уникално вкусни палачинки без брашно?

С какво да поднесем палачинките без брашно?

Палачинките отдавна са се утвърдили като любима част от семейната закуска. Те са бързи, лесни и дават свобода за кулинарни импровизации. Можем да ги поднесем както сладки с плодове и мед, така и солени с различни пълнежи. Но какво правим, ако искаме да избягваме брашното, било по здравословни причини, било защото следваме определен режим на хранене?

Оказва се, че няма нужда да се отказваме от любимия вкус. Напротив, палачинките без брашно могат да бъдат не по-малко апетитни, дори по-интересни като текстура и аромат. В следващите редове ще ви запозная с няколко чудесни варианта, които ще ви покажат, че палачинката може да бъде вкусна и без грам брашно.

Защо да изключим брашното?

През последните години все повече хора осъзнават необходимостта от по-балансирано и чисто хранене. Рафинираното бяло брашно, макар и често срещано в кухнята, всъщност е бедно на хранителни вещества, с висок гликемичен индекс и ниско съдържание на фибри. За хора с чувствителност към глутена пък това е категорично „не“.

Затова много хора търсят алтернативи – съставки, които не само заместват брашното, но и внасят допълнителна полза в чинията. И не, не става дума само за "здравословни заместители", а за реални подобрения – повече вкус, по-добра засищаща стойност и по-малко усещане за тежест.

С какво можем да заменим брашното?

В зависимост от предпочитанията ви и това, с което разполагате у дома, има много варианти за палачинки без брашно. Ето само няколко от тях:

1. Банани и яйца – класическа комбинация за бърза и сладка палачинка. Нужни са ви 1 добре узрял банан, 2 яйца и щипка канела или ванилия (по желание).

• Приготвяне:

Смачкайте банана с вилица до пюре. Прибавете яйцата и разбъркайте сместа много добре. Използвайте тиган с незалепващо покритие, сложете върху котлона и изливайте по малко от готовата смес като малки палачинки. Пекат се по 1–2 минути на страна.

• Полза:

Няма добавена захар, брашно, добри са за деца, спортисти и хора, които избягват глутен.

2. Смлени овесени ядки – те да невероятен източник на фибри и придават естествена плътност на продукта. Нужни са 1 чаша овесени ядки, 1 чаша мляко, 1 яйце, 1 банан (или 1 с.л. мед, ако искате по-сладки), щипка сол, ванилия и канела.

• Начин на приготвяне:

Овесените ядки се минават с блендер до получаване на брашно. Прибавят се другите съставки и разбъркайте до гладка смес. Нужна е почивка от 5 минути. Изпечете върху загрят тиган с мъничко мазнина.

• Предимство:

Могат да се приготвят както за сладки, така и за солени варианти. Овесът е засищащ и е добър за храносмилането.

3. Кокосово или бадемово брашно – те са безглутенови, ароматни и подходящи за диетични режими. Трябват ви 2 с.л. кокосово брашно, 2 яйца, 4–5 с.л. мляко по избор, щипка бакпулвер, мед или сироп за подслаждане.

• Приготвяне:

Съберете продуктите в купа, нека брашното да поеме течността (5–10 минути), след това оформете и пържете малки палачинки на среден огън.

• Бележка:

Кокосовото брашно попива много течност, затова не се изненадвайте, ако се наложи да добавите още малко мляко.

4. Крема сирене или кисело мляко – за по-мек и нежен резултат.

Тези палачинки са по-скоро с яйчена текстура, но изключително фини и приятни. За целта ще ви трябват 2 яйца, 2 с.л. крема сирене, щипка сол и подсладител (ако желаете сладък вариант)

• Приготвяне:

Разбийте продуктите до получаване на гладка смес. Изпечете тънки палачинки, подобни на класическите. Подходящи за пълнене с мед, плодове или дори солена плънка.

Всичко опира до вкуса ви и до това дали искате закуската да е сладка, неутрална или солена. Възможностите са много, а рецептите са лесни за изпълнение.

С какво да поднесем палачинките без брашно?

Въпреки че самите палачинки са достатъчно вкусни и сами по себе си, може да ги комбинирате с разнообразни добавки. Ето още предложения:

• Плодове на парчета – манго, банан, горски плодове

• Масла от ядки – бадемово, фъстъчено, лешниково

• Мед, кленов сироп или сироп от агаве

• Кисело мляко

• Ядки или семена

• Натурален какаов крем с малко захар

За солен вариант:

• Пушена сьомга и авокадо

• Хумус със зелени подправки

• Различни задушени зеленчуци

• Домати и сирене

Как да постигнем перфектен резултат

• Нека тиганът е с незалепващо покритие и много горещ. Палачинките без брашно трудно се обръщат, защото са по-крехки.

• Умерен огън. Няма да прегори отвън и ще се изпече отвътре.

• Нужен е блендер за по-гладка смес..

• Палачинките да не са прекалено големи. Малките се обръщат по-лесно и се изпичат по-равномерно.

Палачинките без брашно са хем здравословни, хем вкусни, р и лесни за готвене. С изброените съставки и лесна техника се създава закуска, която ще задоволи всеки вкус.

Така че, когато пожелаете да хапнете нещо вкусно, но леко, приложете някой от тези варианти. С изненада ще установите колко вкусни могат да бъдат палачинките и без брашно.