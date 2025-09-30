Който е дошъл у Софето, трябва да пробва тази баница със спанак и сирене

С какво е специална баницата със спанак и сирене?

В София има вкусове, които не подлежат на спор, а баницата със спанак и сирене е един от тях. Тя съчетава свежестта на зеленчука и кремообразната плънка със златиста, хрупкава коричка. В следващите редове ще видите как да постигнете точния баланс между сочност и обем у дома.

Тайната е в простите продукти и ясната техника. Свежият спанак дава цвят и лекота, доброто саламурено сирене носи характер, а киселото мляко и яйцата осигуряват сочност. Смес от масло и олио пази корите хрупкави отвън и нежни отвътре. Кратка почивка след печене „под кърпа“ подрежда слоевете и усилва аромата.

Необходими продукти

1 пакет кори за баница (500 г)

500-600 г спанак, измит и подсушен

350 г бяло саламурено сирене, натрошено

4 яйца

250 г кисело мляко

60 мл олио + 40 г масло, разтопено

2 стръка пресен лук или малка глава кромид, ситно нарязани

1 с. л. грис (за поемане на влагата)

щипка сол и щипка черен пипер

по желание: копър или джоджен на вкус

Подготовка на плънката

Измийте спанака и отстранете по-грубите дръжки. Нарежете на ленти. Задушете лука в част от олиото до прозрачност. Добавете спанака за 1-2 минути, колкото да отпусне. Охладете напълно и изстискайте излишната влага. Смесете със сиренето, яйцата, гриса, киселото мляко и подправките. Плънката трябва да е сочна, но не течна.

Начин на приготвяне

Загрейте фурната на 180-190°C. Намажете тавата с тънък слой мазнина. Сложете първа кора, напръскайте с маслена смес (масло + олио). Поставете 2-3 лъжици плънка на тънък слой. Покрийте с втора кора. Редувайте кори и плънка до изчерпване. Оставете 2 кори за финал. Нарежете на квадрати. Полейте с 3-4 лъжици от маслената смес, разредена с лъжица мляко. По желание добавете 2-3 с. л. газирана вода за по‑ефирни слоеве.

Печене и кратка почивка

Печете 35-45 минути до дълбоко златист цвят. Ако горният слой бързо потъмнява, покрийте рехаво с лист хартия. Извадете баницата, напръскайте леко с вода, покрийте с чиста кърпа и оставете 10-15 минути. Това омекотява коричката и разпределя равномерно влагата между слоевете.

Тънкости за перфектна текстура

Спанакът трябва да е добре отцеден – излишната течност прави дъното мокро. Грисът поема влагата и дава стабилен разрез. Ако сиренето е много солено, не добавяйте сол в плънката. Комбинацията от масло и олио балансира вкус и топлоустойчивост. Печете на средна решетка за равномерна топлина.

Чести грешки и как да ги избегнете

Водниста баница: спанакът не е отцеден – изстискайте и добавете щипка грис.

Сухи слоеве: твърде малко мазнина – напръсквайте корите тънко, но редовно.

Суров център: ниска температура – печете достатъчно дълго на стабилни 180-190°C.

Горчив вкус: прегоряла мазнина – ползвайте смес и следете цвета.

Сервиране и съхранение

Поднесете баницата топла или леко охладена с айрян или чаша кисело мляко. Подхожда си със свежа салата от домати и краставици. Остатъците се съхраняват покрити до 2 дни в хладилник и се затоплят за 8-10 минути във фурна на 160°C. За хрупкав връх затопляйте без покритие.

Пропорции и баланс на вкуса

Добър ориентир е 1 пакет кори, около половин килограм спанак и 300-350 г сирене. Плънката трябва да е богата, но да не тежи на слоевете. Ако искате повече свежест, добавете копър; за по-наситен вкус – щипка индийско орехче (съвсем малко). Дръжте заливката течна, за да се разпредели равномерно.

Варианти и добавки според сезона

Заменете част от спанака с лапад или манголд. През есента добавете малко праз за плътност. За по-фина текстура сложете лъжица извара. За по-силен аромат смесете сиренето с щипка настърган кашкавал. Поръсете със сусам или мак за „пекарски“ финал.

Контрол на гъстотата на плънката

Плънката трябва да се разстила, без да се стича. Ако е рядка – щипка грис или лъжица овесени ядки; ако е плътна – лъжица кисело мляко. Търсете баланс, за да не омекват корите.

Баницата със спанак и сирене е доказателство, че простите съставки дават изключителен резултат. Ключът е в отцедения спанак, балансираната плънка и умерената топлина. Когато работите спокойно и последователно, получавате слоеве, които се режат чисто и ухаят домашно. Опитайте веднъж и ще разберете защо това е вкус, с който София посреща гостите си.