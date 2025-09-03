Войната в Украйна:

На тези яйца с печени чушки може да завиди всеки главен готвач

03 септември 2025, 16:30 часа 0 коментара
На тези яйца с печени чушки може да завиди всеки главен готвач

Съдържание:

Две прости неща – яйца и печени чушки – правят чудо, когато ги приготвите правилно. В следващите редове ще ви покажем как да постигнете пухкав яйчен слой, сладък аромат на чушки и златиста коричка, така че резултатът да изглежда и да е на вкус като от ресторант, а да се прави у дома за минути.

Тези печени чушки с яйца и сирене на фурна са си истинска класика

Комбинацията яйца с печени чушки?

Печените чушки носят леко сладък, опушен вкус и сочност, която отлично балансира богатството на яйцата. Малко мазнина помага за нежна структура, а щипка сол и червен пипер подчертават аромата. Ако добавите и няколко кубчета масло, яйцата стават кадифени, без да се пресушават.

Тези пържени чушки с яйца хем са вкусни, хем са супер полезни

Необходими продукти

  • 6-8 печени червени чушки, обелени и почистени
  • 5-6 яйца
  • 1 малка глава лук, ситно нарязана (по желание)
  • 1 среден домат, обелен и нарязан на кубчета (по желание)
  • 2-3 с.л. олио или 30-40 г масло
  • 80-120 г сирене, натрошено (по желание)
  • 1 ч.л. сладък червен пипер; щипка лют пипер по вкус
  • сол и прясно смлян черен пипер
  • 1 скилидка чесън, тънко нарязана (по желание)
  • малко пресен магданоз

яйца

Начин на приготвяне на тиган (бърз вариант)

  1. Загрейте широк тиган на умерен огън. Сложете олиото или маслото и добавете лука. Задушете докато стане стъклен.
  2. Подредете печените чушки в тигана и ги оставете да пуснат аромат и леко да се запекат от двете страни. Ако ползвате домат, прибавете го и изпарете течността.
  3. Разбийте яйцата с щипка сол. Намалете огъня. Изсипете яйцата върху чушките и ги разпределете равномерно.
  4. Подправете с червен пипер и черен пипер. Бъркайте бавно от края към центъра, за да се получат меки, сочни парчета.
  5. Ако използвате сирене, сложете го в края, само да се отпусне, без да се стопи напълно. Свалете от огъня, поръсете магданоз и поднесете веднага с топъл хляб.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

На тези пълнени чушки с яйце и сирене няма кой да каже "Не"

Яйца с печени чушки на фурна (по-празнично)

  1. Застелете дъното на намазнена тава с ленти печени чушки.
  2. По желание добавете тънки резени лук и няколко резенчета домат.
  3. Разбийте яйцата със щипка сол. Залейте чушките равномерно.
  4. Натрошете сирене отгоре и поръсете с червен пипер.
  5. Печете в загрята на 180°C фурна около 15-20 минути, докато яйцата се стегнат и повърхността се зачерви леко. Оставете ястието да „почине“ 5 минути, за да се подреди текстурата.

яйца

Тънкости за перфектна текстура

  • Подсушете чушките с кухненска хартия преди готвене – така яйцата няма да станат воднисти.
  • Работете на умерен огън и спрете готвенето малко преди яйцата да се стегнат напълно – топлината ще довърши процеса.
  • Маслото прави вкуса по-мек и закръгля подправките; олиото дава по-„лек“ резултат и е традиционен избор.
  • Сиренето добавя соленост и кремообразност, но го слагайте накрая, за да не се разтече водата в него и да не втвърди яйцата.

Тези печени чушки с яйца и сирене носят вкуса на детството

Сервиране и вариации, които си струва да опитате

Пикантно настроение: щипка лют пипер или ситно нарязано люто чушле.

По-сочен резултат: добавете един домат на тиган и го изпарете преди да влеете яйцата.

Повече аромат: щипка чубрица или кимион в края, за да не изгорят подправките.

С месо: няколко резена сушен колбас, запържен за минута при чушките, придават плътност.

Без сирене: оставете ястието чисто – вкусът на печените чушки изпъква повече.

яйца

Чести грешки и как да ги избегнете

Водниста смес: доматите трябва да се изпарят, а чушките да са подсушени.

Гумени яйца: твърде силен огън или прекомерно бъркане. Движете лъжицата бавно.

Пресоляване: сиренето често е достатъчно солено; посолявайте внимателно.

Липса на цвят: добавете щипка сладък червен пипер накрая за апетитен вид.

Най-лесната лятна манджа с яйца

Полезни съвети за планиране

Ястието е чудесно за закуска, бърз обяд или вечеря със салата. Ако печете на фурна, може да приготвите двойна доза и да сервирате на празник – стои добре и на бюфет. Остатъците се съхраняват в хладилник до 2 дни и се затоплят кратко на тиган.

Не сте яли по-вкусни печени чушки със сирене

Яйцата с печени чушки са доказателство, че простотата може да бъде впечатляваща. С правилна температура, добре подсушени чушки и дозирани подправки ще получите сочна текстура и богат вкус. На тиган са готови за минути, а на фурна изглеждат като от професионална кухня. Опитайте и ще видите защо на тази рецепта може да завиди всеки главен готвач.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Денис Витанов
Денис Витанов Отговорен редактор
яйца печени чушки
Още от Рецепти
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес