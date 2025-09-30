Тази бърза питка със сирене е спасявала много домакини в трудните моменти

Войната в Украйна:

30 септември 2025, 19:15 часа 0 коментара
Съдържание:

Има рецепти, които винаги помагат в напрегнати дни, а бързата питка със сирене е точно такава. Приготвя се лесно, без дълго чакане и сложни техники, а резултатът е пухкава и ароматна питка. Тя е била верен помощник на домакините и продължава да радва семействата и днес. Ето как да я приготвите!

Топла и мека ПИТКА със сирене

Тайната на успеха на тази питка

Бързата питка със сирене се отличава с това, че не изисква втасване и дълго месене, а в същото време винаги е пухкава и ароматна. Содата и киселото мляко правят тестото леко, а сиренето придава характер и богат вкус. Така само за минути получавате питка, която може да поднесете както към супи и салати, така и като основна закуска. Точно тази комбинация от простота, бързина и сигурен резултат я е превърнала в любима рецепта за много поколения домакини.

Пухкава питка със сирене и кашкавал

Необходими продукти

  • 400-450 г бяло брашно, пресято
  • 250 г кисело мляко
  • 1 голямо яйце
  • 200 г бяло саламурено сирене, натрошено
  • 60 мл олио или разтопено масло
  • 1 ч. л. сода бикарбонат
  • 1 ч. л. бакпулвер (по желание, за по-пухкава текстура)
  • 1 ч. л. сол (коригирайте според солеността на сиренето)
  • 1 ч. л. захар (помага за добър загар)
  • Сусам или мак за поръсване (по желание)

питка със сирене

Начин на приготвяне

  1. В купа разбъркайте киселото мляко със содата и изчакайте 1-2 минути да шупне.
  2. Добавете яйцето, олиото, солта и захарта. Разбъркайте до еднородност.
  3. Прибавете натрошеното сирене и разбъркайте внимателно.
  4. Смесете брашното с бакпулвера (ако използвате). Прибавяйте към течната смес на 2-3 части, като бъркате с шпатула, после омесете кратко на меко, нелепнещо тесто. Ако е нужно, добавете още 1-2 с. л. брашно.
  5. Оформете кръгла питка с дебелина около 3 см. Прехвърлете върху хартия за печене. Направете плитки разрези отгоре с нож като звезда или решетка. Поръсете със сусам.
  6. Поставете в загрята на 190°C фурна (горен и долен реотан, без вентилатор) и печете 28-35 минути до равномерен златист загар. Ако коричката хване цвят твърде бързо, покрийте хлабаво с лист фолио.
  7. Извадете и оставете върху решетка за 10 минути, за да се запази коричката.

Не сте яли по-вкусна питка със сирене

Полезни съвети от практиката

Баланс на солта: ако сиренето е по-солено, намалете или пропуснете солта в тестото.

Пухкавост: бакпулверът е по желание, но в комбинация със сода дава още по-фина троха и равномерно надигане.

питка със сирене

Текстура: не омесвайте дълго – краткото омесване държи трохата мека. Тестото трябва да е меко, но да не лепне.

Аромат: щипка чубрица или пресен копър в тестото придават домашен характер. Разтопено масло, намазано върху горещата коричка, носи апетитен аромат.

Вкусна и пухкава питка със сирене за Петровден

Варианти според вкуса и случая

С коричка от кашкавал: настържете 40-50 г кашкавал и поръсете 10 минути преди края на печенето.

Със запечена плънка: разрежете питката хоризонтално в последните 10 минути, намажете с малко масло и посипете допълнително сирене; върнете за кратко във фурната.

питка със сирене

По-лека версия: заменете 1/3 от сиренето с извара – получава се пухкава, по-деликатна троха.

Без яйце: може да пропуснете яйцето и да добавите 2-3 с. л. кисело мляко повече; текстурата остава мека.

Рецепта на деня: Бърза питка със сирене

С какво да поднесете?

Тази питка е чудесна с кисело мляко, айрян, шопска салата или топла доматена чорба. За закуска добавете домат и маслини. За бърза вечеря поднесете с омлет или топено сирене – получава се съвсем „спасителен“ комплект.

Лесна питка със сирене без яйца: Домашна рецепта

Съхранение и затопляне

Съхранявайте питката, увита в чиста кърпа или кутия, до 2 дни на стайна температура. За да върнете свежестта, напръскайте леко с вода и затоплете 5-7 минути на 160°C. Може да замразите нарязана на филии до 2 месеца; размразявайте на стайна температура и кратко допечете.

Бързата питка със сирене е практична рецепта за забързани дни – без дълго месене и без втасване, но с домашен вкус. Киселото мляко и содата гарантират пухкавост, а сиренето носи характер и ситост. С няколко точни стъпки, които отнемат под час, ще имате топла, уханна питка за семейството.

