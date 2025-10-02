От градината до буркана: Лесен начин да си направите чесън на прах

Чесънът на прах е чудесен начин за добавяне на малко вкус към салати, основни и пица, без да се налага да използвате пресни скилидки. Освен това е много лесно да си го приготвите сами. Това е особено полезно, ако отглеждате чесъна си и искате да го консервирате по начин, който е малко по-различен от простото сушене и съхранение на луковиците.

Извличане на чесън за сушене

Можете да си купите луковици чесън от магазина, за да си направите чеснов прах. Ако обаче го вземете от местен фермерски пазар или го отглеждате сами, ще получите чесън, който е в сезон и ще предлага най-добър вкус.

Как да подготвим чесъна за сушене

След като имате главите, ще трябва да ги счупите на отделни скилидки. Отрежете кореновата част от долния край и отстранете всичко. Ако забележите кафяви петна по обелените скилидки, или ги отрежете, или изхвърлете скилидката напълно. За този процес ви трябват добри, чисти и здрави скилидки.

Имайте предвид, че около една чаша цели скилидки чесън прави около една трета от чаша чеснов прах. Ако искате да направите празнични подаръци за цялото семейство, помислете колко чесън ще ви е необходим.

След това нарежете скилидките на тънки филийки, възможно най-близки до дебелината. Това ще помогне на филийките да изсъхнат приблизително по едно и също време.

Методи за сушене на резени чесън

Начинът, по който ще сушите чесъна, ще зависи от оборудването, до което имате достъп. Можете да използвате дехидратор, фурна или дори да го сушите на въздух.

Времето за сушене зависи от вида на фурната или дехидратора, който използвате, климата, в който живеете, и състоянието на скилидките чесън, с които работите. Най-добре е просто да наблюдавате чесъна си по време на процеса на сушене, за да предотвратите мухъл или изгаряне!

Метод с дехидратор – разпределете нарязания чесън равномерно в тавата на дехидратора. Уверете се, че резените не се припокриват. Настройте дехидратора на 49°C, поставете тавата и проверявайте състоянието му на всеки 2 часа. Чесънът е достатъчно сух, когато се разпада между пръстите ви. Оставете го да се охлади.

Метод с фурна – Настройте фурната на най-ниската степен. След това разпределете равномерно нарязания чесън върху тава за печене. Отново се уверете, че нито едно от резените не се припокрива. Проверявайте чесъна на всеки 30 минути и го изваждайте веднага щом придобие същата ронлива текстура. Оставете го да се охлади. Трябва да се отбележи, че чесънът е по-вероятно да покафенява във фурна, което може да го направи малко горчив.

Как да си направим чесън на прах

След като чесънът се охлади, прехвърлете го в блендер, кафемелачка или мелачка за подправки, или го смелете по старомодния начин с чукало и хаванче.

Смачкайте, смелете или пасирайте чесъна, докато получите желаната консистенция. След това изсипете смления чесън в херметически затворени буркани, етикетирайте ги и ги съхранявайте на хладно и сухо място.

Как да си направим чеснова сол?

Много е просто и лесно се адаптира към личния вкус. Основно съотношение би било една част чесън към две части сол. Това може да се промени по всяко време, като добавите малко повече чесън, ако е твърде солено, или малко повече сол, ако не е достатъчно солено!

Може да се използва всякакъв вид сол, от готварска сол до морска сол. Има много информация за видовете сол и тяхното влияние върху здравето, която си струва да се проучи.

След като имате солта по ваш избор, пасирайте обелените скилидки чесън и солта в кухненски робот. Крайната консистенция трябва да прилича на мокър пясък. След това разпределете сместа върху тава за печене, покрита с хартия за печене, и я сложете във фурната за около 10-15 минути на най-ниската степен.

Извадете тавата за печене и я оставете да се охлади. След като изстине, върнете това, което вероятно са бучки чесън и сол, в кухненския робот и го пасирайте, докато отново получите ронлива, солена субстанция. Ако искате още по-изискана смес, не се колебайте да добавите и някои от любимите си сушени билки или счукани люти чушки към сместа.

Съхранявайте домашно приготвената чеснова сол в чист, сух буркан на хладно и сухо място.

