Пъпенада - как се приготвя домашна лимонада от пъпеш

Чудесен пример за естествено здравословен десерт е пъпешът. Той има много разновидности и следователно вкусове. Съдържа много антиоксиданти, витамини и фибри, което го прави съвместим с много популярни диети. Нека разгледаме по-отблизо как пъпешът е полезен за човешкото тяло и какво можем д си приготвим от него.

Защо да включим пъпеша в лятното си меню?

1. Много витамини и микроелементи

Подобно на много други плодове, пъпешът обогатява човешката диета с витамини и минерали. Така 160 г прясна пулпа са достатъчни, за да се получи дневна доза витамин А, половин доза витамин С, както и бета-каротин (повече, отколкото в портокалите), витамини от група В, калий, натрий, фосфор и др.

Диета на американски диетолог с пъпеш ударно сваля излишните килограми

2. Помага за отслабване

Въпреки факта, че пъпешът е сладък, 100 г съдържа само 34 ккал. Затова е популярен сред авторите на краткосрочни монодиети (за 1-3 дни), а също така се вписва идеално в балансирана здравословна диета.

Също така, ползата от такива пресни плодове е, че съдържат много фибри и вода. При отслабване и двете са много важни за нормалното функциониране на стомашно-чревния тракт.

3. Превенция на рак и сърдечни проблеми

Десертите от пъпеш няма да излекуват рак, няма да предотвратят развитието на тумори или сърдечно-съдови заболявания. Но те могат да станат част от превенцията и поне леко да намалят вероятността от здравословни проблеми. Това се постига благодарение на съдържанието на фолиева киселина и антиоксиданти в пулпата и семената.

Основната полза за човек е в комплексния ефект на целия набор от микроелементи.

4. Здравословно храносмилане

Много вода и фибри са това, от което се нуждаете за нормална стомашно-чревна функция. Можем да си набавим течност и диетични фибри и от други източници, но пъпешът е един от най-вкусните.

Защо пъпешът трябва да се яде само така - запомнете това важно правило

Често се препоръчва да не се яде пъпеш на гладно - също поради опасения за стомашно-чревния тракт. По-безопасно ще бъде да си нарежете няколко ароматни резена около час след хранене. И не по-късно от 2-3 часа преди лягане: първо, през нощта храносмилателната система работи по-бавно и фибрите в стомаха ще се усещат тежки, второ, диуретичният ефект на пъпешите не допринася за здравословния човешки сън.

Страдащите от алергии също трябва да бъдат внимателни.

6. Полезно за кожата и косата

Също така благодарение на голямото количество вода, микроелементи и антиоксиданти.

Зеленчуците и плодовете с високо съдържание на вода частично решават този проблем.

7. Подобрява настроението

Подобно на много летни плодове, пъпешът има изразен антидепресивен ефект. С други болести е като: невъзможно е да се излекува клиничната депресия с няколко резена. Но плодовете ще помогнат за поддържане на енергичността и за предотвратяване на лека меланхолия.

Пъпешът е добър и за поддържане на нормален сърдечен ритъм. Това води до по-добро снабдяване на мозъка с кислород и намаляване на стреса.

8. Може да подобри репродуктивното здраве

Фолиевата киселина, силицийът, цинкът и други микроелементи са необходими на тялото ни за поддържане на репродуктивното здраве. Освен това ползите са отбелязани както за мъжете, така и за жените.

9. Помага в борбата с отока

Друг важен аспект от полезните свойства на пъпеша е, че той има лек диуретичен ефект. Следователно, въпреки изобилието от вода в състава си, той помага за намаляване на отоците, като извежда излишните течности от тялото.

10. Вкусно е

И това вече е достатъчно добра причина да го ядете. Има много разновидности и вкусове - можете да изберете перфектния за себе си.

Пъпешът сваля ли кръвното - отговор от учени

Как да си направим домашна лимонада с пъпеш?

От пъпеш можа да се измайстори чудесна лимонада или по-точно пъпенада.

Материали:

• 1 малък пъпеш

• 2 лимона

• 2 щипки прясна мента

• 10 кубчета лед

• За украса:резенчета лимон

• Пресни листа от мента

Инструкции:

Обелете и нарежете 1 малък и добре узря пъпеш. Настържете кората на 2 лимона с фината страна на ренде. След това изстискайте добре сока на лимоните.

Междувременно поставете нарязаните парчета пъпеш в кухненски робот. Добавете настърганата лимонова кора и изцедения лимонов сок върху пъпешите. След това добавете към съставките две стръкчета прясна мента и 10-12 кубчета лед. Можете да регулирате консистенцията, като добавите студена вода вместо кубчета лед. След това пуснете кухненския робот за кратко на импулсен режим. Ако пъпешът ви не е достатъчно сладък, добавете кристална захар или мед, за да подсладите лимонадата по ваш вкус.

Динята или пъпешът е по-полезен?

Можете да налеете приготвената лимонада от пъпеш в чаши и да я сервирате студена с резенчета лимон и пресни листа от мента.

Приготвянето на тази рецепта отнема общо 10 минути.