Рецепта за най-вкусните картофени кюфтета на фурна, които се топят в устата

Какви съставки са необходими за приготвянето на сочни и вкусни картофени кюфтета на фурна, които се топят в устата?

Тези печени картофени кюфтета са идеалното решение за здравословна и вкусна вечеря. Те съчетават нежна текстура, апетитно златиста коричка и богат вкус благодарение на пушеното филе и подправките.

Тази рецепта за картофени кюфтета със сирене е лесна за приготвяне и изисква минимално количество олио, което прави ястието леко и здравословно.

Необходими са ви следните съставки:

500 гр картофи (сварени с кората)

200 гр пушено пилешко филе

80 гр твърдо сирене или кашкавал

свежи подправки (копър, лук, магданоз) - 1 връзка

1-2 скилидки чесън

сол

черен пипер на вкус

1 яйце

олио за намазване на тавата

Как да приготвим перфектните картофени кюфтета

Настържете предварително обелените и охладени сварени картофи на едро ренде - това е ключът към получаването на перфектната текстура. Нарежете ситно пушеното пилешко филе и настържете сиренето. Смесете картофите, пилешкото месо, сиренето, нарязаните билки и чесъна в купа. Не забравяйте да опитате сместа, преди да добавите сол. Добавете едно яйце – то ще съдейства за спояване на съставките, предотвратявайки разпадането на кюфтетата.

Сложете хартия за печене на дъното на тавата и леко я намажете с олио. С влажни ръце оформете кюфтета в желаната форма, поставете ги върху тавата за печене и намажете горната част на всяко кюфте с капка олио за постигане на златиста коричка. Печете в предварително загрята на 200-210 градуса по Целзий фурна за 20-25 минути. За получаване на коричка в перфектно златисто кафяво, включете грила последните 3 минути.

Сервирайте картофените кюфтета веднага топли със заквасена сметана или любимия ви сос. Те се съчетават чудесно с пресни зеленчуци. Идеални са за затопляне във фурната или в сух тиган, за да се възстанови хрупкавостта на коричката им.

Можете да замразите кюфтетата и да ги използвате за бъдещо приготвяне. За целта просто оформете кюфтетата и ги замразете на един слой върху хартия за печене, след което ги поставете в торбичка за фризер. Печете директно след изваждането им от фризера, като добавите 5-7 минути към времето за готвене.

Тази рецепта за картофени кюфтета е вашият сигурен начин да приготвите ястие, което едновременно с това, че не е пържено или мазно, се оказва невероятно вкусно.

Добър апетит!

