Тази баница с ябълки и канела отново се връща на мода

Какво прави тази баница толкова харесвана?

Има десерти, които носят домашния уют и неделно спокойствие. Баницата с ябълки и канела е точно такава – лека за приготвяне, щедра на аромат и любима на малки и големи. Как да получим златиста коричка, сочна среда и балансирана сладост, без да утежним вкуса? Ето работеща техника с ясни количества и сигурни стъпки.

Комбинацията от тънки кори, маслено усещане и плънка от ябълки, захар и канела създава контраст между хрупкаво и меко. Лекото предварително „подсушаване“ на корите в мазнина и равномерното разпределяне на ябълките не позволяват воднисти участъци. Щипка сол и ванилия извеждат сладостта напред, вместо да я правят тежка.

Необходими продукти

1 пакет кори за баница (400-500 г)

5-6 средни ябълки (около 800 г), обелени и настъргани

120-160 г захар (според киселинността на ябълките)

80-100 г краве масло + 3-4 с.л. олио

1 ч.л. канела

40-50 г галета (или смлени бисквити) за „поемане“ на соковете

80-100 г орехови ядки, едро начукани (по желание)

1 пакетче ванилия, щипка сол

пудра захар за поръсване

Подготовка на плънката

Настържете ябълките на едро ренде и ги отцедете леко с ръце – не до сухо, а колкото да не разводнят корите. Смесете със захарта, канелата, ванилията и щипката сол. Ако ябълките са по-сочни или кисели, добавете галета – тя „улавя“ излишния сок и пази слоевете от разкашкване. Орехите дават текстура и по-плътен вкус.

Подреждане – два сигурни подхода

Вита баница (рула): Вземайте по две кори. Първата намажете тънко с смес от масло и олио. Върху втората разпределете равномерно 3-4 лъжици плънка и щипка галета. Навийте хлабаво на руло и подредете спираловидно в намаслена тава.

Наложена баница: Редете кори на дъното, поръсвайте с мазнина и плънка на тънки слоеве, плюс щипка галета между тях. Работете бързо, за да не изсъхнат корите.

Начин на приготвяне

Загрейте фурната на 180°C (горен/долен реотан). Намажете тавата с 1-2 с.л. от мазнината. Подредете рулата или слоевете, като оставяте малко „въздух“ между тях за по-ефирна среда. Полейте отгоре с останалото масло (разтопено) на тънка струя. Печете 30-35 минути до равномерно зачервяване. Ако връхчетата потъмняват бързо, покрийте с лист хартия и довършете. Изключете фурната, открехнете вратата и оставете 10 минути да „се събере“. Поръсете с пудра захар и нарежете.

Полезни тънкости за стабилен резултат

Мазнина с мярка: смес от масло и олио пази аромата, без да прегаря. По-добре чести, тънки намазвания, отколкото дебели.

Галета с умисъл: добавяйте по щипка върху плънката, особено при сочни ябълки – държи пластовете чисти и сочни.

Сладост на вкус: кисели сортове искат малко повече захар; при по-сладки – намалете. Щипка сол прави ванилията по-осезаема.

Почивка след печене: фиксира слоевете и помага за чист разрез.

Ако обичате по-сочен стил: сварете кратък сироп (вода и захар 1:1, капка лимон) и напръскайте леко топлата баница – не прекалявайте, за да не натежи.

Вариации според сезона и вкуса

Стафиди и ромова есенция: шепа стафиди, накиснати за 10 минути, дават десертен привкус.

Сметанов нюанс: заменете 50-80 мл от маслото с готварска сметана, полята накрая за кадифен ефект.

С ябълкови кубчета: част от ябълките оставете на дребни кубчета за по-ясна текстура.

Лимонова кора: щипка настъргана кора освежава канелата и намалява усещането за тежест.

С какво да поднесем?

Най-приятна е леко топла с чаша мляко, айрян или ароматен чай. За следобедно кафе баницата стои отлично и студена – ароматът на канела се засилва, а коричката запазва хрупкавостта си. Ако остане за следващия ден, подгрейте 5-6 минути на 160°C – връхчетата отново стават златисти.

Баницата с ябълки и канела се връща на мода, защото е честна към продуктите: тънки кори, истинско масло и ябълки с характер. Когато контролираме сочността с галета, печем на умерена температура и оставим десерта да си „почине“, получаваме златисти листа и нежна, ароматна среда. Рецептата е гъвкава, лесна за адаптиране и носи уют във всяка кухня.