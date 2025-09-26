Войната в Украйна:

26 септември 2025, 19:16 часа 0 коментара
Тази крем супа от червена леща идва от Турция, но спечели сърцата на българите

Съдържание:

Топла, ароматна и готова за минути — крем супата от червена леща е удобна за всекидневието и достатъчно впечатляваща за гости. Въпросът е как да постигнете кадифена текстура и балансиран вкус, без да натежава. В следващите редове ще намерите точни продукти, ясни стъпки и работещи съвети за сигурен резултат у дома.

Не сте яли по-вкусна крем супа от леща

Какво прави тази супа толкова обичана?

Червената леща омеква бързо и се разпада естествено, което дава кремообразност без брашно. Вкусът е мек и приема подправки като кимион, червен пипер и мента, а щипка лимон в края носи свежест. Супата е питателна, лека и подходяща за всички сезони — особено за хладни вечери.

Кулинарно изкушение: Крем супа от червена леща

Необходими продукти (4 порции)

  • 200 г червена леща, измита до бистра вода
  • 1 средна глава лук, нарязана
  • 1 морков, на кубчета
  • 1 малък картоф или 1 с.л. ориз/булгур (по избор за плътност)
  • 1 скилидка чесън, счукана
  • 2 с.л. олио или 20 г масло
  • 1 ч.л. сладък червен пипер
  • 1/2 ч.л. кимион, щипка лют пипер по желание
  • 1 ч.л. суха мента (или джоджен)
  • 1 с.л. доматено пюре (по избор)
  • 900 мл зеленчуков или пилешки бульон
  • сол и черен пипер на вкус
  • за сервиране: лимонов сок, крутони или препечен хляб

червена леща

Подготовка на продуктите

Измийте лещата добре — това премахва излишното нишесте и помага за гладка текстура. Нарежете зеленчуците на дребно, за да омекнат бързо и равномерно. Ако използвате булгур или ориз, изплакнете и тях. Доматеното пюре придава цвят и лека сладост, но може да се пропусне за по-неутрален вкус.

Най-вкусната крем супа с леща и тиква, която сте опитвали

Начин на приготвяне

Загрейте мазнината в тенджера на умерен огън. Задушете лука и моркова 4-5 минути до омекване. Добавете чесъна за кратко. Сипете червения пипер и кимиона, разбъркайте 20-30 секунди да отпуснат аромат. Прибавете лещата, картофа (или ориза/булгура), доматеното пюре и бульона. Оставете да къкри 15-18 минути, докато лещата и зеленчуците омекнат напълно. Пасирайте до желаната гладкост. Върнете на огъня, посолете, подправете с черен пипер и суха мента; затоплете още 1-2 минути. Свалете и добавете лимонов сок на вкус.

леща

Тънкости за кадифена текстура

Ако супата е твърде гъста, долейте малко гореща вода или бульон. Ако е рядка, оставете да поври без капак 3-4 минути. За още по-гладък резултат прекарайте през сито. Маслото дава мекота, но ако предпочитате по-лека версия, гответе само с олио и сервирайте с капка зехтин при поднасяне.

Тази крем супа от червена леща е любима на всички дами

Варианти според вашия режим

Постна версия: използвайте зеленчуков бульон и олио; пропуснете маслото.

Без глутен: изберете картоф вместо булгур; проверете етикета на подправките.

По-пикантна: добавете лют пипер или щипка черен пипер кайен при задушаването.

С повече плътност: увеличете картофа или добавете още 1 с.л. ориз; варете до пълно омекване.

леща

С какво да поднесете?

Тази супа си пасва с лимон — няколко капки точно преди сервиране изострят вкуса. Поднесете с крутони, препечен хляб или зелена салата. Лъжичка гъсто кисело мляко до купата омекотява пикантността, а поръска от мляна мента и червен пипер носи апетитен вид.

Тази турска крем супа от червена леща гони лошото настроение за броени минути

Чести грешки и как да ги избегнете

Зърнеста текстура: пасирайте достатъчно дълго; при нужда прецедете.

Прекалена сладост: балансирайте с лимон и щипка сол.

Горчив привкус: не препържвайте подправките; загрейте ги кратко.

Гъста и тежка: разредете с бульон и оставете да заври за минута; регулирайте солта след това.

Тази крем супа от червена леща става все по-популярна и у нас

Хранителни ползи

Червената леща е източник на растителни белтъчини и фибри. Тя е засищаща, но умерено калорична, което я прави добра основа за балансирано меню. Подправките като кимион и мента добавят аромат без допълнителна тежест, а лимонът освежава и прави вкуса по-чист.

Крем супата от червена леща е доказателство, че простите продукти могат да дадат богат и завършен вкус. С правилна подготовка, кратко варене и внимателно балансиране на подправките ще получите кадифена текстура и свеж финал. Тази чиния е еднакво подходяща за делник и за семейна вечеря. Следвайте стъпките и добавете своя почерк — успехът е сигурен.

