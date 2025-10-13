Войната в Украйна:

13 октомври 2025, 15:40 часа 0 коментара
Тази сладка баница с юфка хем е баница, хем е с юфка

Има десерти, които носят неделно спокойствие още от първата хапка. Сладката баница с юфка е точно такава – ухае на масло и ванилия, а вътрешността е мека, млечна и леко карамелизирана отгоре. Как да постигнем този ефект без усилие и с продукти от всеки магазин? Предлагаме работеща техника, ясни количества и сигурни стъпки.

Сладка млечна баница с юфка: Вкусен десерт

Как да постигнем перфектния резултат?

Тайната е в три неща: предварително запичане на юфката в масло за аромат и „сух“ старт, топла млечно-яйчена заливка за равномерно поемане и печене на умерена температура. Така коричката става златиста, а средата – нежна, без воднисти участъци. Ванилията и щипката сол подчертават сладостта, вместо да я правят тежка.

Необходими продукти

  • 400-500 г домашна или фабрична юфка
  • 1 л прясно мляко
  • 5 яйца
  • 180-220 г захар (спрямо вкуса)
  • 80-120 г краве масло
  • 1 пакетче ванилия или ванилова захар
  • щипка сол
  • по желание: 1-2 с.л. пудра захар за поръсване

сладка баница

Подготовка на юфката и заливката

Разтопете маслото на слаб огън. В широка тава разстелете юфката и я полейте с половината масло. Разклатете, за да се овлажни навсякъде. В купа разбийте яйцата със захарта до побеляване, добавете щипка сол и ванилия. Затоплете млякото, но без да завира, и налейте на тънка струя към яйцата, като бъркате – получава се гладка, топла заливка.

Начин на приготвяне

  1. Загрейте фурната на 180°C (горен и долен реотан).
  2. Поставете тавата с юфката за 5-7 минути да се позапече леко – търсим сух аромат, не силно покафеняване.
  3. Извадете, разклатете и полейте равномерно с топлата заливка. С помощта на лъжица притиснете тук-там, за да „потъне“ течността.
  4. Полейте с останалото масло на тънки линии.
  5. Печете 30-35 минути на 170-180°C, докато повърхността стане златиста, а центърът леко трепти.
  6. Изключете фурната, открехнете вратата и оставете десерта да си „вземе въздух“ 10 минути. Ако обичате, поръсете с пудра захар, когато изстине леко.

сладка баница

Полезни тънкости за стабилен резултат

Топла заливка: когато е топла, поема равномерно и стяга без да отделя течност.

Масло + умерена температура: маслото дава вкус и цвят, но на умерени градуси – така няма горчиви петна.

Захар според вкуса: при домашна юфка често е достатъчно около 180 г; фабричната понякога „поема“ повече – стигнете до 200-220 г.

Солта е задължителна: щипка сол балансира и изкарва ванилията напред.

Почивката е важна: 10 минути след печене фиксират структурата; резените се режат чисто.

Вариации според случая

Сметанов финес: заменете 200 мл от млякото със сметана – средата става по-кадифена.

Портокалова нотка: настържете малко кора в заливката; стои чудесно с ванилия.

С плодове: подредете тънки резени ябълка или шепа боровинки върху юфката преди заливане.

Сиропирана идея: за любителите на по-сочни десерти сварете кратък сироп (вода + захар 1:1, по лъжичка лимонов сок) и полейте топлата баница с няколко лъжици – не прекалявайте, да не стане тежка.

баница

С какво да поднесем?

Сладката баница с юфка е чудесна топла с чаша айрян или мляко. За следобедно кафе стои отлично и студена, защото ароматът на ванилия се засилва при изстиване. Ако остане за следващия ден, подгрейте за 5-6 минути на 160°C – коричката се съживява, а вътрешността остава нежна.

Чести грешки и как да ги избегнем

Водниста среда: заливката е твърде студена или фурната – силна. Затопляйте млякото и печете умерено.

Прегорял връх: прекалено висока температура или тънък слой масло отгоре. Намалете градусите и полейте равномерно.

Яйчен вкус: от прекомерно печене. Свалете, когато центърът още леко се движи – стяга при почивката.

Трошлива текстура: липсва почивка след фурната. Дайте му 10 минути, преди да режете.

Този десерт е прост, но богат на вкусове: малко юфка, мляко, яйца и масло стигат за ароматен завършек на обяда. Ключът е в топлата заливка, умереното печене и кратката почивка. С дребни промени – сметана, цитрус, плодове – ще го нагодите към сезона и вкуса у дома. А когато го поднесете топъл, ванилията върши останалото.

Денис Витанов
Денис Витанов Отговорен редактор
баница юфка баница от юфка
