Тази зеленчукова крем супа хем се прави бързо, хем е много вкусна

Чести грешки и как да ги избегнете

Когато нямате време, но искате топла купа с кадифена текстура и чист вкус, зеленчуковата крем супа е чудесно решение. Тя се готви с основни продукти и позволява лесни замени според това, което имате под ръка. В следващите редове ще намерите точни продукти, ясни стъпки и тънкости за сигурен резултат у дома.

Тази крем супа от моркови се харесва на малки и големи

Зеленчукова крем супа

Супата използва базови зеленчуци, които се намират целогодишно, а подготовката е минимална. Нужни са една тенджера, пасатор и 30-35 минути от първата стъпка до сервиране. Резултатът е леко ястие с гладка структура, което може да се поднесе като основа или предястие с няколко бързи допълнения.

Как се приготвя крем супа от тиква

Необходими продукти (4 порции)

1 средна глава лук, нарязана

1 стрък целина или парче корен целина, на ситно

1 среден морков, на кубчета

2 средни картофа, обелени и нарязани

1 малка тиквичка или парче карфиол (по избор)

2 скилидки чесън, счукани

2 с.л. олио или 30 г масло

800 мл зеленчуков бульон или вода

80-100 мл прясно мляко или готварска сметана (по желание)

щипка мащерка или риган

сол и черен пипер на вкус

за поднасяне: крутони, тиквени семки, капка зехтин

Подготовка на зеленчуците

Нарежете зеленчуците на еднакви по размер парчета, за да омекнат равномерно. Ако използвате карфиол, разделете го на малки розички и ги изплакнете. Тиквичката се реже на кубчета и се добавя по-късно, защото омеква най-бързо. Тази малка организация намалява риска някой зеленчук да остане твърд.

Тази крем супа от червена леща е любима на всички дами

Начин на приготвяне

Загрейте мазнината в тенджера на умерен огън. Задушете лука, моркова и целината 5-6 минути, докато омекнат без да покафеняват. Прибавете чесъна за кратко. Сложете картофите и (ако ползвате) карфиола, поръсете с мащерка и налейте бульона. Оставете да къкри 12-15 минути. Добавете тиквичката и варете още 5-7 минути до пълно омекване. Пасирайте до гладкост. Върнете на котлона, налейте млякото или сметаната и затоплете 2-3 минути. Овкусете със сол и черен пипер.

Тънкости за кадифена текстура

Дръжте огъня умерен, за да не се отдели сладостта на лука в горчив привкус. Пасирайте достатъчно дълго; при нужда добавяйте бульон на малки порции до желаната гъстота. За още по-гладък резултат прецедете през сито. Ако търсите по-лека супа, пропуснете млечния продукт и завършете с капка зехтин при сервиране.

Жалко, че тази крем супа от печени чушки не са я пробвали всички

Варианти според сезона

Пролет: добавете шепа грах и листа спанак в края; варете 2 минути и пасирайте.

Лято: заменете картофите с повече тиквичка и домат за лек кисел акцент.

Есен: сложете парче тиква вместо тиквичка и добавете щипка индийско орехче.

Зима: използвайте кореноплодни като пащърнак и целина за по-дълбок вкус.

С какво да поднесете?

Поднесете супата гореща с крутони или препечени семки за хрупкав контраст. Лъжица гъсто кисело мляко или натрошено сирене омекотяват вкуса и я правят по-ситна. Свежа салата или тост със зеленчуков пастет превръщат купата в завършено хранене.

Съхранение и притопляне

Оставете супата да се охлади и прехвърлете в затворен съд. В хладилник се съхранява до три дни. При притопляне добавете малко вода или бульон, за да върнете гъстотата. Супата търпи замразяване до два месеца; размразявайте в хладилник и затопляйте на слаб огън.

Как се приготвя любимата крем супа от царевица

Чести грешки и как да ги избегнете

Водниста супа: варете няколко минути без капак след пасиране.

Недостатъчно сол: овкусете на два пъти — веднъж по време на варене и финално след пасиране.

Зърнеста текстура: пасирайте по-дълго; ако картофите са брашнести, добавете малко мляко за по-гладък вкус.

Тежък резултат: не прекалявайте със сметаната; по-добре завършете с капка зехтин.

Кои са най-вкусните крем супи от зеленчуци?

Зеленчуковата крем супа е доказателство, че с няколко базови продукта и правилна последователност може да получите богат вкус за кратко време. Съобразете сезонните зеленчуци, контролирайте гъстотата и не се страхувайте да добавите малък акцент за характер. Следвайки тези стъпки, ще поднесете кадифена, балансирана супа, която се харесва и на деца, и на възрастни. Опитайте основната версия и надграждайте според вкуса ви.