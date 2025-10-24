Войната в Украйна:

24 октомври 2025, 23:59 часа 0 коментара
Тези постни чушки с ориз се харесват и на месоядните сред нас

Съдържание:

Когато ни се дояде нещо с домашен вкус и да е леко, постните пълнени чушки са първата разумна идея. Плънката с ориз и зеленчуци е ароматна, а чушките стават нежни и сочни, без грам месо. В следващите редове ще ви покажем как да ги приготвите така, че и най-запалените месоядни да поискат от тях.

Как да приготвим най-вкусните пълнени чушки с яйце и сирене

Необходими продукти

За тава около 28×20 см (4-5 порции):

  • 8 средни чушки за пълнене (червени или зелени)
  • 180-200 г ориз (около 1 чаша)
  • 1 глава лук, на ситно
  • 1 морков, на малки кубчета
  • 1 малък домат, настърган, или 200 мл пасирани домати
  • 2 с. л. доматено пюре (по желание за по-дълбок цвят)
  • 4-5 с. л. олио или 30 г масло от растителен произход
  • 1 ч. л. червен пипер, щипка чубрица, щипка риган
  • сол и прясно смлян черен пипер
  • шепа магданоз или копър

Как да приготвим най-вкусните постни пълнени чушки

Подготовка на плънката

Загрейте 2-3 с. л. олио в широк тиган. Задушете лука 3-4 минути, добавете моркова за още минута. Прибавете измития и отцеден ориз и разбъркайте 1-2 минути, докато стане леко стъклен – така плънката се получава по-ароматна и оризът се готви равномерно. Сложете доматите и подправките, налейте около 250 мл гореща вода, посолете и оставете да покъкри 5 минути, докато оризът започне да поема течността. Свалете от огъня и объркайте със ситно нарязан магданоз.

пълнени чушки

Подготовка на чушките и подреждане в тавата

Измийте чушките и отстранете семките и жилките. По желание ги запечете за 8-10 минути, за да омекнат леко и да се обелят по-лесно – това прави кожицата по-деликатна и съкращава финалното печене. Напълнете чушките на около три четвърти (оризът ще набъбне). Подредете ги плътно в намазнена тава с отвора нагоре. Налейте в тавата 300-350 мл гореща вода – тънък слой по дъното помага оризът да се довари и предпазва чушките от прегаряне. Полейте всяка чушка с по лъжичка олио.

Постни пълнени чушки: Тайната е в плънката

Изпичане във фурната

Загрейте фурната до 190-200°C (или 170-180°C с вентилатор). Печете под фолио около 30 минути, след което махнете покритието и допечете още 15 минути, за да се оцвети леко върхът и да се изпари излишната влага. Чушките са готови, когато оризът е напълно сварен, а соковете в тавата са се сгъстили. Оставете ястието да почине 5-10 минути преди сервиране – така плънката се стяга и порциите се режат чисто.

пълнени чушки

Малки трикове за добър резултат

Запържете ориза за минута-две: така няма да се слепи и ще остане пухкав след печене.

Не бързайте с чушките: ако ги запечете леко предварително, стават по-меки и се белят лесно.

Сложете малко вода в тавата: това пази дъното от прегаряне и помага оризът да се сготви равномерно.

Подправките са ключови: малко чубрица и черен пипер стигат, но щипка риган или лютивка ще направят вкуса по-жив.

Рецепта за постни пълнени чушки

Чести грешки и как да ги избегнете

Дори най-добрите готвачи понякога пропускат дребни неща. Ако оризът остане твърд, значи не е имал достатъчно течност – долейте малко гореща вода и оставете чушките за още няколко минути без фолио. Ако пък станат прекалено сочни, вероятно сте добавили повече домати – просто ги допечете малко по-дълго, за да се сгъсти сосът.

чушки

Понякога и обелката на чушките може да има леко горчив вкус – особено ако са по-стари или по-дълго печени. В такъв случай ги обелете предварително или изберете по-млади, по-тънки чушки. А за солта – винаги опитвайте плънката преди да пълните, за да не стане прекалено солено. Така вкусът излиза точен всеки път.

Тези постни пълнени чушки ще нахранят всеки месояден

Как да поднесете и да съхраните?

Поднесете чушките топли, с лъжица от соса от тавата и свежа салата. Ястието е чудесно и на следващия ден – ароматите се балансират, а оризът поема още вкус. Съхранявайте в хладилник до 48 часа и затопляйте кратко във фурна, за да запазите хубавата текстура.

Вкусни постни чушки с гъби: Перфектна вечеря

Постните чушки с ориз доказват, че не е нужно месо, за да има вкус. Само малко време, няколко свежи зеленчука и добра подправка – и ще получите ароматно ястие, което изчезва от тавата за нула време. Пригответе ги веднъж и ще станат редовен гост на вашата трапеза.

