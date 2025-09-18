Тези тиквички със сирене на фурна трябва да се пробват от всеки

Знаете ли как да получите запеканка, в която тиквичките са сочни, а коричката – златиста и нежно разтопена? Отговорът е в добрата подготовка и правилната температура на печене. В следващите редове ще намерите професионален план: от избора на тиквички и сирене до точните стъпки за сигурен резултат у дома.

Какво отличава добрата запеканка от тиквичките?

Идеалната версия е лека, но засищаща: зеленчукът остава с форма и вкус, заливката е копринена, а отгоре има тънък слой коричка. Ключът е в отнемането на излишната вода от тиквичките, балансирана заливка с яйца и мляко и печене в предварително загрята фурна на 180-200°C до леко запичане по ръбовете.

Подготовка на тиквичките за перфектна текстура

Измийте и подсушете. Нарежете на тънки полукръгове (4-5 мм) или настържете на едро. Посолете леко и оставете в гевгир 15-20 минути, за да отделят вода, после изстискайте внимателно. Тази стъпка пази заливката от разводняване и помага да получите равномерно печене и апетитни слоеве.

Кои тиквички да изберем?

Най-добре е да изберете млади тиквички с тънка, светлозелена кожа и малки семки. Те имат по-ниско водно съдържание и по-сладък вкус. Ако използвате по-едри екземпляри, обелете грубата кожа и извадете семките с лъжица. Така слоевете остават нежни, а заливката се запича равномерно без водни „джобове“.

Кои сирена и млека работят най-добре?

Комбинацията от натрошено бяло сирене и малко кашкавал дава соленост и разтопена коричка. За заливката използвайте кисело мляко или сметана – пълномаслените варианти постигат най-добра кадифеност. Яйцата стягат сместа, а 1-2 лъжици грис или брашно улавят остатъчната влага без да натежават.

Необходими продукти

800-900 г тиквички

200 г бяло сирене, натрошено

60-80 г кашкавал, настърган

3 яйца

200 г кисело мляко (или 150 мл прясно мляко + 1 с.л. брашно)

1-2 с.л. грис или брашно

2 с.л. олио или разтопено масло

2 скилидки чесън, ситно нарязани (по желание)

копър или магданоз, сол и пипер на вкус

Начин на приготвяне

Подгответе тиквичките според описаната техника и ги подсушете. В купа смесете яйцата, киселото мляко, гриса/брашното, чесъна, щипка сол и пипер. Добавете натрошеното сирене и половината кашкавал. Намажете леко тавата с олио. Подредете слой тиквички, полейте с част от заливката; повторете до изчерпване. Завършете с тънък слой тиквички. Полейте с останалата заливка и поръсете с останалия кашкавал. Печете в предварително загрята фурна на 190°C (стандартен режим) или 180°C с вентилатор 30-40 минути, докато се образува златиста коричка и краищата леко кипнат. Оставете да отпочине 10 минути – слоевете се стягат и резените се режат чисто.

Тънкости за равномерно печене

Използвайте широка, не много дълбока тава – по-голямата площ ускорява изпаряването и пази текстурата. Ако видите излишна течност по повърхността към края, увеличете температурата с 10-20°C за последните 5 минути или включете горен реотан. За още по-леки порции, намажете тиквичките с 1 лъжица олио вместо да добавяте повече в заливката.

Вариации и как да поднесем

Добавете шепа булгур, предварително сварен ориз или няколко ленти печени чушки за по-плътен вкус и цвят. Можете да замените част от сиренето с извара за по-лек профил или да добавите лъжица настърган пармезан за по-дълбок аромат. Поднесете с кисело мляко и салата от домати – свежестта балансира млечната заливка.

Съхранение и затопляне

Остатъците се пазят до 2 дни в хладилник, покрити. Затопляйте 8-10 минути на 170°C – така коричката остава приятна, а вътрешността не се пресушава. Подходящо е и за приготвяне предварително: подредете продуктите, дръжте в хладилник до вечерта и печете непосредствено преди сервиране.

Тези тиквички със сирене на фурна са пример как вниманието към детайла превръща прост продукт в любимо семейно ястие. С отцеждане на зеленчука, балансирана заливка и стабилна температура получавате кадифена среда и златиста коричка. Следвайте стъпките, настройте подправките според сезона и ще имате лека, ароматна запеканка, която си заслужава да се прави отново и отново.