Това ли е най-бързата баница - ето за колко време се приготвя

Баницата е уютна домашна храна, но не винаги имаме часове за точене. Добрата новина е, че има вариант, който става бързо, без компромис във вкуса. В следващите редове ще ви покажем как да приготвите „най-бързата“ баница с готови кори – и точно колко време отнема това.
Как да приготвим баницата максимално бързо?
Тук използваме готови кори и заливка, която се разбърква за минути. Няма втасване, няма сложни техники. Редите, заливате и печете. Тайната е в правилната влажност: газирана вода и кисело мляко правят плънката пухкава, а коричката – нежно хрупкава.
Необходими продукти
- 1 пакет кори за баница (400-500 г)
- 4 яйца
- 400 г сирене
- 200 г кисело мляко
- 100 мл газирана вода
- 80 мл олио или разтопено масло
- 1 ч. л. сода бикарбонат или 1/2 пакетче бакпулвер
- щипка сол (внимавайте, ако сиренето е по-солено)
- по желание: сусам за поръсване, щипка черен пипер, малко масло за намазване на корите
Начин на приготвяне
- Загрейте фурната на 180-190°C и намажете тава с тънък слой мазнина.
- В купа разбийте яйцата с киселото мляко. Добавете содата, газираната вода и 2/3 от мазнината. Разбъркайте до еднородна смес.
- Подредете 2 кори на дъното, намажете леко с мазнина, сипете част от сместа и разнесете. Повтаряйте, докато свършат корите и плънката. Завършете с кора и разнесете останалата 1/3 мазнина отгоре.
- Нарежете на квадрати или триъгълници. Поръсете със сусам по желание.
- Печете около 25-30 минути до златист цвят. Ако горната кора се зачервява твърде бързо, покрийте с лист хартия за печене.
- Оставете баницата да „почине“ 10 минути извън фурната, после поднесете.
Колко време отнема приготвянето?
Подготовка: 10-15 минути (разбиване на сместа и редене)
Печене: 25-30 минути
Почивка преди сервиране: 10 минути
Общо: между 45 и 55 минути, в зависимост от фурната и темпото. Ако работите организирано и корите са свежи, може да се поберете и в около 40-45 минути. За делнична вечеря това е реалистично и напълно достатъчно.
Полезни съвети за перфектен резултат
Влажност: ако корите са по-сухи, увеличете леко газираната вода (още 20-30 мл).
Сирене: комбинирайте овче и краве за по-богат вкус. Ако сиренето е много солено, не добавяйте сол към сместа.
Кора: последният слой коричка може да се намаже с лъжица кисело мляко за по-мека повърхност.
Топлина: печете на средна позиция. Във вентилаторна фурна намалете на 170-180°C.
Аромат: щипка черен пипер или сушена мента прави вкуса по-завършен, без да доминира.
Сервиране: най-добре е леко топла, с чаша айрян или кисело мляко. На следващия ден я „съживете“ с 5 минути във фурна.
Възможни вариации без да губите скорост
Наливна баница: накъсайте корите на парчета, объркайте ги директно със сместа и изсипете всичко в тавата. Печете по същото време.
Рулца: навийте по 2 кори с плънка на стегнати рула, подредете в тава и намажете отгоре с мазнина; печенето остава 25-30 минути.
Млечна заливка: заменете част от газираната вода с още кисело мляко за по-мека троха.
Чести грешки и как да ги избегнете
Пресоляване: сиренето носи основната соленост – опитвайте сместа преди да добавите сол.
Недопечена среда: ако горе е готова, а центърът още влажен, покрийте с хартия и печете още 5-8 минути.
Сухи кори: не пестете от сместа между слоевете; именно тя прави баницата сочна и пухкава.
С какво да поднесете?
Свежа шопска салата, айрян, домати с пресен лук или кисело мляко с щипка кориандър са бързи и подходящи добавки. За закуска добавете мед и домашен айвар отстрани – контрастът между солено и сладко е чудесен.
Съхранение и затопляне
Оставете баницата да изстине и съхранявайте в кутия в хладилник до 3 дни. За хрупкава коричка затопляйте във фурна на 175-180°C за 7-10 минути; микровълновата е бърза, но омекотява повърхността. Може да замразите сурово набрана баница до месец и да печете директно, добавяйки 8-10 минути към времето.
Бързата баница не означава компромис – означава добра организация и точни пропорции. Готовите кори и въздушната заливка съкращават времето, без да отнемат от удоволствието. При правилна температура и кратка почивка получавате златиста коричка и мека вътрешност. А най-хубавото е, че рецептата допуска вариации, които не удължават приготвянето.