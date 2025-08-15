Как се приготвя най-вкусната селска точена баница

Селската точена баница е повече от рецепта – тя е домашен ритуал, в който брашното, водата и търпението се превръщат в хрупкави кори и сочна плънка. В следващите редове ще ви покажем ясен, изпитан начин за приготвяне у дома, така че баницата да стане ароматна, шумкава и запомняща се още от първото парче.

Като тази селска точена баница втора няма - нещо уникално е!

Необходими продукти

За тестото:

Бяло брашно – около 500 г

Вода – 220–260 мл (хладка)

Сол – 1 ч.л.

Оцет – 1 с.л. (за еластичност)

Олио – 2–3 с.л.

За плънката:

Сирене – 350-450 г, натрошено

Яйца – 3-4 бр.

Кисело мляко – 2 с.л. (по желание)

Масло или олио – за намазване между корите

Полезно оборудване: голяма купа, точилка, чиста памучна покривка за разтягане, тава 28-32 см, четка за намазване.

Замесване на меко, еластично тесто

Пресейте брашното в купа и направете кладенче. Добавете солта, оцета и олиото, потом наливайте водата на части, докато получите меко, гладко тесто. Месете 6-8 минути, докато стане еластично и не лепне. Разделете на 4-6 топки, намажете леко с олио и оставете да отпочинат 20-30 минути под кърпа. Почивката прави глутена податлив, корите се точат тънко и без да се късат. Ако тестото ви се струва твърдо, добавете още лъжица-две вода; ако лепне – поръсете пестеливо брашно.

Подготовка на плънката

Разбийте яйцата с щипка сол. Прибавете натрошеното сирене и, ако искате по-мек и сочен пълнеж, разбъркайте 2 с.л. кисело мляко. Консистенцията трябва да е гъста, за да не „пропива“ корите. Ако сиренето е по-солено, не добавяйте допълнителна сол – баницата ще се балансира от мазнината между пластовете.

Точене и разтягане на корите у дома

Вземете една топка и я разточете на кръг върху набрашнена повърхност. Когато стане тънка, прехвърлете на чиста покривка и внимателно разтеглете от средата към краищата до почти прозрачна дебелина. Работете спокойно – тънките кори са тайната на шумкавата баница. Намажете повърхността с масло или олио. Ако предпочитате навита баница, поръсете част от плънката, навийте на руло и поставете в намазана тава. Повторете с останалите кори. Ако искате „вълниста“ селска баница, редете корите на хармоника, като намаслявате между тях и разпределяте плънката равномерно.

Подреждане и печене за хрупкава коричка

Загрейте фурната до 180°C с вентилатор или 200°C без вентилатор. Подредете рулата/корите в тавата, намажете отгоре с масло или олио и, по желание, накапете с няколко лъжици мляко за по-мек вътрешен слой. Печете 30-40 минути до златистокафяв цвят. Завъртете тавата веднъж по средата на печенето за равномерно глазиране. Ако горният слой се зачервява твърде бързо, покрийте леко с лист хартия и довършете. Извадете, напръскайте леко с вода и покрийте с кърпа за 10 минути, за да се „успокоят“ корите.

Полезни съвети

Оцетът в тестото помага за по-еластични кори и лесно разточване. Не бързайте с печенето – добре починалото тесто се точи по-тънко, а корите хрупкат приятно. За сочност спазвайте баланс между мазнина и плънка: прекалено много мазнина утежнява пластовете, а твърде малко ги изсушава. Ако обичате по-фина структура, разпределяйте плънката на тънък слой, но във всички кори. За по-изразена коричка в края намажете с разтопено масло и изпечете още 3-4 минути. При претопляне избягвайте микровълнова печка – по-добре е кратко претопляне във фурна.

Сервиране и съхранение

Оставете баницата да се охлади 15 минути, за да се стегнат пластовете. Поднесете я топла с айрян, чаша кисело мляко или доматена салата. Останалото съхранявайте в затворен съд в хладилник до 48 часа и претопляйте на 160°C за 8-10 минути, за да върнете хрупкавостта. Може да замразите изпечени парчета, добре увити, до месец и да ги затоплите директно във фурната.

Селската точена баница изисква малко продукти и повече внимание: пресято брашно, еластично тесто с капка оцет, спокойна почивка и тънко точене. Когато подредите пластовете с премерената плънка и изпечете на подходяща температура, получавате хрупкави кори и сочен център – онзи вкус, който събира всички около масата. С постоянство и добра техника всяка следваща баница става още по-вкусна, а ароматът от фурната се превръща в най-добрата реклама на домашната кухня.