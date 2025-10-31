Традиционна питка за Архангелова Задушница – ето как се меси свещеният хляб за „Бог да прости“

Последната за 2025 година голяма Задушница, наричана Мъжка или Архангелова, е тази събота - 1 ноември. Традиционно, както за всяка Задушница, в която почитаме душите на починалите ни близки и приятели, се раздават подавки.

На този ден се почистват гробните места, прелива се с вино и се прекадява, палят се свещи и се отправят молитви за опрощение на греховете на починалите. Приготвят се и се раздават жито - символ на възкресението, и хляб или питка, както и различни дребни сладки или бонбони и агнешко месо, което пък вероятно е свързано с традицията да се вари агнешки курбан на Архангеловден – денят, посветен на душевадеца Архангел Михаил.

В миналото домакините приготвяли питка за Архангелова Задушница сами в дома си по стара и традиционна рецепта. Ако имате време и искате да спазите всички традиции и обичаи за Задушница, както и да приготвите традиционна питка за Архангелова Задушница, ще ви е нужна рецептата – онази автентичната, по която нашите баби са я правили, влагайки в нея и обичта към починалите си близки, и молитвата за опрощение на греховете им.

Питка за Архангелова Задушница – обичаи и поверия

В чест на Архангел Михаил – светеца и ангела, който взимал душите на покойниците, домакините приготвяли специален обреден хляб – питка за Архангелова Задушница, известна като рангелова пита. Някои домакини приготвяли тази питка с мед, а други не я правели сладка, но всички омесвали в нея молитвите си и изобразявали символите на християнската вяра, като обикновено правели кръст.

Рангелова пита домакините приготвяли и за Архангеловден. Ароматна, топяща се в устата, носеща посланието на сръчните ръце на българката, вплела в питката си молитва, вяра, скръб и спомена за починалите близки, тази питка е много по-добро решение за Задушница от предлагащите се в търговските мрежи готови хлябове и питки. Ако сте решили да опитате да я направите, ще ви е нужна рецептата или поне една от старите рецепти, по които бабите ни приготвяли тази питка.

Питка за Архангелова Задушница – необходими съставки

Съставките, които са ви нужни, са лесни за откриване в близкия магазин, а част от тях може би имате в шкафа в кухнята. За питка за Архангелова Задушница са ви нужни:

За тестото

1 килограм брашно,

мая – 20 гр.

половин литър прясно мляко,

едно яйце и два белтъка, като жълтъците не ги изхвърляйте, а ги отделете, ще ги използвате за намазването на питката,

по 4-5 лъжици кисело мляко и олио,

сол и захар по една лъжица.

За намазването на обредната питка за Архангелова Задушница са нужни двата жълтъка, които отделихте, както и половин чаша кисело мляко и чаша олио.

Питка за Архангелова Задушница – начин на приготвяне

Необходимо е да активирате маята, като нашите баби са го правели, смесвайки я с 3 лъжички брашно, лъжичката захар и мъничко от топлото прясно мляко. Замесвате тесто с продуктите от списъка по-горе и активираната мая и оставяте да си почине питката – да втаса на топличко за около 50 минути.

Половината втасало вече тесто разточвате на кора с правоъгълна форма, намазвате я с масло и я навивате на руло, което разрязвате и сплитате на плитка. Тази плитка ще бъде венецът на обредната питка за Архангелова Задушница, вътре в който от останалото тесто направете и подредете топчета.

Последната стъпка от приготвяне на тази питка е оформянето на кръст и други фигури, за да я украсите. Преди да я сложете във фурната, отново я оставете да си почине за около половин час. Обредната питка се пече на 180 градуса и се покрива с кърпа за 10-тина минутки, след като бъде извадена от фурната.

Раздава се за „Бог да прости“ на гробищата или на съседи, приятели и роднини.