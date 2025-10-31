Любопитно:

Ядрената безопасност е застрашена заради Русия: ясно послание на МААЕ след нови удари в Украйна (ВИДЕО)

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) е била информирана за ударите в Украйна на 30 октомври, довели до повреда на подстанции, "критични за ядрената безопасност и сигурност" в страната. Вследствие на това екипите на МААЕ в Южноукраинската АЕЦ и АЕЦ „Хмелницки“ съобщиха, че и двете централи са загубили достъп до един от външните си електропроводи. Отделно от това екипът в АЕЦ „Ровно" е съобщил, че централата е намалила мощността на два от четирите си блока по искане на оператора на електропреносната мрежа. А този в АЕЦ „Хмелницки“ е трябвало да се укрие в хотела си за няколко часа вчера сутринта.

"Опасностите за ядрената безопасност продължават да бъдат много реални и постоянно присъстващи", заяви генералният директор на МААЕ Рафаел Гроси. "Отново призовавам за максимална военна сдържаност в близост до ядрените съоръжения и пълно спазване на седемте незаменими стълба на ядрената безопасност и сигурност": МААЕ: Всички 7 стълба на ядрената безопасност бяха нарушени в АЕЦ "Запорожие".

Ударите в Украйна, засегнали АЕЦ

На 30 октомври руските сили предприеха масирана нощна атака срещу критичната инфраструктура на Украйна, изстрелвайки 653 дрона и 52 ракети от въздуха, сушата и морето.

Атаката беше насочена срещу енергийната инфраструктура, предизвиквайки експлозии в няколко западни региона. В област Ивано-Франковск енергийно съоръжение беше ударено близо до Бурщин, а в област Виница петима души бяха ранени при удари, които повредиха критична инфраструктура (отделно в областта има една жертва, 7-годишно момиче). Взривове бяха отчетени и близо до Ладижинската топлоелектрическата централа.

В област Лвов бяха повредени две енергийни съоръжения. ДТЕК, най-голямата частна енергийна компания в Украйна, потвърди „сериозни щети“ в няколко топлоелектрически централи в страната. В много региони бяха въведени аварийни прекъсвания на електрозахранването, но по-късно бяха отменени.

МААЕ с помощ за Украйна

"МААЕ продължава да изпълнява своята всеобхватна програма за подпомагане на Украйна в областта на ядрената безопасност и сигурност. През октомври Агенцията предостави пакет от мерки за подкрепа в рамките на Мисията на МААЕ за подкрепа и съдействие на област Херсон (ISAMKO), създадена в отговор на катастрофалните наводнения, причинени от разрушаването на язовир Каховка през юни 2023 г. Като част от този пакет Украинският метеорологичен институт получи високопрецизен изотопен анализатор на вода в подкрепа на усилията на Украйна за мониторинг на околната среда и хидрологията. Персоналът на института също така премина обучение във Виена за придобиване на основни умения за практическо приложение и експлоатация на получения анализатор в подкрепа на провеждането на точни изотопни анализи на проби от вода. Помощта беше финансирана с подкрепата на Япония", допълват от МААЕ в официалната си позиция.

Димитър Радев
