Bird.bg посочи аномалия в снимка на Бойко Рашков със станал известен по темата "купуване на гласове в Пазарджик" човек

Политическият скандал дали бившия МВР министър Бойко Рашков се познава с попаднал във фокуса по темата "купуване на гласове" в Пазарджик набира сила. Отношение взе и разследващият сайт Bird.bg - на база снимката на Рашков, която Делян Пеевски първо показа в парламента.

Въпросният човек се казва Мухарем Зуфури - той беше в центъра на вниманието в село Огняново по време на предсрочните избори за нов Общински съвет в Пазарджик, заради подозрения, че е купувач на гласове - Още: Сигнали за багажници с пачки, граждански арест и пари на калпак: Изборите в Пазарджик с висока цена (ВИДЕО)

Пеевски постави въпроса защо Рашков ял лютеница с въпросния човек, на което Рашков отговори, че не познава Зуфури, по прякор Мухата. Конкретно за снимката Рашков каза, че е направена пред полицейската кола, на кръстовище в близост до училището, където се гласува - Още:

Според Bird.bg обаче, снимката на ръкостискането не е от сега т.е. Рашков не е "ял лютеница" за сегашните избори с Мухата - заради татуировките на ръцете на Зуфури, които са различни като "гъстота" и подсказват по-далечно минало на снимката с лютеницата. "Двамата не се намират пред училището в ромската махала в квартал Изток, Пазарджик", казва сайтът и пита: "(...) остава въпросът къде и защо са се здрависвали Мухата и Рашков. Познават ли се или е случайно ръкостискане, каквито политиците често правят при визити по села, паланки и казани за лютеница и други субстанции?"

Ивайло Ачев
