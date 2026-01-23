Дилян Манолов: Да виждаш отвъд видимото и да създаваш промяната (ВИДЕО)

26-годишният Дилян Манолов е доктор по възрастова психология и психология на развитието, фотограф, актьор, писател и още много. Въпреки че губи зрението си още като дете, той не спира да учи, да твори и да търси нови начини да изразява себе си.

"Причината да стана психолог беше, защото не можех да стана режисьор заради зрението си. Исках да стана режисьор, защото когато загубих зрението си, най-доброто съчетание на това, което правех, докато виждах, беше актьорското майсторство", разказа Дилян пред камерите на Actualno.com.

Предизвикателствата на живота обаче не спират младия мъж да преследва мечтите си. Повече от 5 години той работи в програми на ООН на най-високо международно ниво и участва в дейности, които се обръщат към науката и предприемачеството като основни двигатели на бъдещето. А освен в изкуството и психологията, Дилян се впуска и в IT сферата и приветства новите технологии като неизменен спътник в живота.

"Технологията е като разговора. Ние казваме "изкуственият интелект ще замести хората", но това няма как да стане, защото хората създават нещото, което кара изкуствения интелект да е интелект. Във всяко едно наше творение, в технологиите включително, е включен човешкият интелект, човешката креативност и желанието на човека да реши някакъв свой проблем. Технологиите са просто едно оръдие на труда. Една камера както може да снима, така може и да разпознае, че срещу мен има врата и да ми каже: "Вдясно има врата". В този смисъл, мисля че технологиите могат да включват хората с увреждания, особено когато хората с увреждания са канени на ниво предприемачество и на ниво създаване на технологии", разказа Манолов.

Как още допринасят технологиите в живота на хората с увреждания и какво е отношението на държавата - вижте в репортажа.