Honor Magic V6 впечатлява с издръжливост, здравина и два чудесни екрана (ВИДЕО)

Последното поколение от серията сгъваеми смартфони на Honor вече е на пазара и сравнявайки новия Magic V6 с предшественика му, в главата ми зазвуча добре познатата „Harder, Better, Faster, Stronger“ на Daft Punk – заглавието на тази песен описва идеално развитието на серия на марката с всеки следващ модел.

Никъде няма да видим революционни промени, но надграждането на вече добре познатия смартфон е в множество параметри и се усеща още при първи допир.

Дизайнът е добре познат, но рафиниран и някак по-изчистен, а гърбът от червена еко кожа (на моделът, който бе при мен) е много приятен на допир и допринася за премиум усещането. Има още варианти в златисто и черно, като разликите не са само в цвета, но и в използваните материални – изборът е изцяло индивидуален.

Корпусът е с дебелина 9мм в сгънато състояние и едва 4,1мм, когато е разгънат, а теглото – малко над 220 грама. Гръбчето на телефона приютява и камерите, които изпъкват над корпуса и са разпознаваем дизайн елемент.

Здравината на тялото е развита в два много важни аспекта: пантата е от подсилена стомана, тествана за до 500 000 отваряния и издържа натиск до 2800 MPa, което означава далеч по-малко притеснения за здравината му при притискане или изпускане.

Втората новост е, че тялото вече отговаря на стандартите за прахо- и водоустойчивост IP68/IP69, т.е. тялото е напълно защитено от прах, водни струи и потапяне до 1,5 метра под вода. Планината и плажът няма да го уплашат, но все пак ще е най-добре да оставите тези тестове на случайността. И двата екрана на Honor Magic V6 са обновени и предоставят по-добро потребителско изживяване.

Външният е с размер 6,52 инча и разделителна способност 2420х1080 пиксела, а вътрешният предлага 2352x2172 пиксела, събрани в 7,95-инчов панел. Външният екран е солидно защитен с HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield и от компанията твърдят, че покритието е толкова здраво, че няма нужда от допълнителен протектор. Има и допълнителен слой, който намалява отблясъците до едва 1,5% и прави екранът още по-използваем при множество ярки светлинни източници.

Тук помага и пиковата яркост от 6000 нита. При вътрешния екран отблясъците също са намалени, яркостта е до 5000 нита, а покритието е от ултра тънко стъкло. И двата екрана имат променлива честота от 1 до 120Hz и димиране с до 4320Hz за по-ненатоварваща очите картина. Основният недостатък при вътрешните екрани на сгъваемите устройства е тяхната сгъвка, нейната видимост и дали се усеща много, когато прокарате пръст по нея по време на работа. При Magic V6 усещането е минимално, като при ежедневна работа е близо до незабележимо и не дразни ни най-малко при употреба.

Видимо, сгъвката се забелязва само, когато обърнете екранът към светлината, за да проверите дали я има. В нито един момент тя не е пречила на картината, която в момента показва екранът и не ме е занимавала с присъствието си. В корпуса на смартфона оперира Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform – топ процесора в класа си и благодарение на него работата е гладка, безпроблемна и толкова бърза, колкото би могла да бъде изобщо в наши дни.

Допълнете това с 16 ГБ памет и 512 ГБ място за съхранение и получавате хардуера, който подхожда на един флагман, какъвто е Honor Magic V6.

Енергията се осигурява от батерия с внушителния капацитет от 6660 mAh и стига спокойно за цял ден интензивна работа с немалко видео и игри, а ако попадне в по-кротки ръце, телефонът ще може да изкара дори и 48 часа преди да има нужда от зареждане. То пък става с до 80W по кабел или до 66W безжично. Телефонът може да се използва за зареждане с до 5W на други устройства с безжично зареждане.

Подсистемата от камери е едно от малкото неща, които са останали непроменени спрямо предното поколение, може би защото така или иначе са достатъчно добри. На разположение за ловене на моменти остават 3 камери: главната е 50МП с бленда f/1.6, 23мм фокусно разстояние (приравнено към 35мм сензор), автофокус с фазова детекция и оптична стабилизация; телефото камерата е 64МП с бленда f/2,5, фокусно разстояние от 70мм (с 3-кратно приближение спрямо основната), също с автофокус с фазова детекция и оптична стабилизация; третата камера е широкоъгълна, 50МП с бленда f/2.2 и контрастен автофокус.

И трите камери се справят прекрасно, като основната, съвсем очаквано, изпъква по възможности – тя осигурява много ясни изображения, предава добре цветовете, шумът е добре контролиран и изострянето на изображението е в нормални, по-реални граници. В някои случаи цветовата наситеност може да има нужда от намаляване, но цялостно бях много доволен от резултата. В нощен режим снимките също са много добри, като сензорът успява да хване добро количество светлина и в резултат не се налага силно шумоподтискане и дори и по-тъмните места в снимките остават добре предадени.

Телефото камерата също заснема прекрасни изображения с висока детайлност и нисък шум, като при нея разпознавам малко по-силно софтуерно изостряне, но далеч от дразнещо. В тъмната част на денонощието снимките остават добри и детайлни. Кадрите от широкоъгълната камера остават добри и детайлни, както на светло така и на тъмно и дават добри резултати по отношение на цветове и шум. Във видео отношение, трите камери снимат видео с до 4К резолюция и 60 кадъра/секунда, а селфи камерите поддържат до 30 кадъра при 4К видео или до 60 кадъра при 1080p режим.

Във всички режими може да се изпозва HDR. Напълно очаквано, Honor Magic V6 предоставя куп функции, подпомогнати от изкуствен интелект. При снимки и видео, ИИ може да асистира с цветовата обработка и да помогне за подобряването на резултата.

ИИ може да разпознае, ако някой се опитва да фалшифицира глас по време на обаждане, да помогне при диктуване на текст, да превежда в реално време, както и да препоръча приложения спрямо нуждите ви. Изобщо, Honor са се опитали да извлекат максимална полза от ИИ в помощ на потребителя.

За бързо извикване на някоя ИИ функция може да се използва потупване по бутона за включване, а желаната функционалност може да бъде променена в настройките на устройството. Операционната система на смартфона е MagicOS 10, поставена върху ядрото на Android 16 и компанията обещава редовни обновления на тема сигурност и с нови версии на системата поне още 7 версии напред, т.е. 7 години.

В ежедневната работа задачите на системата са главно да направи по-лесна и ползотворна работата на голям екран с функцията Multi-Flex, като позволява отварянето на до 3 приложения заедно, които да стоят на екрана и да позволяват лесно преминаване от едното в другото. Потребителите на Apple Mac могат да използват смартфона като допълнителен екран за техните лаптопи.

Работата на MagicOS 10 не ми създаде никакви главоболия, приятна е за очите и работи гладко и пъргаво, като предлага немалко полезни функции, но умее и да остане незабележима и ненатрапчива.

Пазарът на сгъваеми смартфони е нажежен до червено и всеки модел, който изостава дори с малко от технологичните тенденции рискува да „изгори“. Honor нямат никакво намерение да изостават в тази игра, а дори напротив, имат желанието и способностите да бъдат лидер и новият Honor Magic V6 доказва това.

HONOR Magic V6 е вече наличен в търговската мрежа в България при всички официални партньори на бранда в страната. Предлага във версия с 16GB RAM и 512GB вградена памет и три стилни цвята – черен, златен и червен. По повод пазарната му премиера HONOR стартира специална промо кампания, която ще продължи до 30 юли 2026 г. В рамките на промо периода потребителите могат да го закупят на намалена цена от 2099 евро / 4105.29 лева (200 евро / 391.17 лева отстъпка), като в комплекта получават и подарък смарт часовник HONOR Watch 6 (черен). За пълното спокойствие на потребителите, HONOR Magic V6 пристига и с включена 12-месечна застраховка HONOR Care+, която покрива безплатна еднократна подмяна на външния и вътрешния дисплей при инцидентна повреда.