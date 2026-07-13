Джон Рийс-Дейвис за Actualno.com: Новият филм "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum"ще бъде страхотен

За поредна година Интер Експо Център стана дом на едно от най-очакваните събития в развлекателната индустрия - Aniventure Comic Con 2026. Холивудски звезди, гейминг легенди, косплей артисти и любими български лица посрещнаха феновете на 11 и 12 юли, на мястото, където киното, геймингът, комиксите и мангата се срещат под един покрив.

Сред специалните гости от света на киното бяха Christopher Judge (Кристофър Джъдж), дал гласа си на Kratos от емблематичната гейминг поредица God of War, легендарният John Rhys-Davies (Джон Рийс-Дейвис), познат с ролята си на Gimli в поредицата The Lord of the Rings, както и Oona Chaplin (Уна Чаплин) - внучката на киноиконата Чарли Чаплин, позната с ролите си на Varang в Avatar: Fire and Ash и Talisa Stark в Game of Thrones.

Специално пред камерите на Actualno.com застана Джон Рийс-Дейвис, който разказа за своите преживявания като актьор и се обърна специално към българките фенове.

Източник: Aniventure Comic Con

"Режисьорът или главните актьори са хората, които сплотяват екипа. Трябва да имаш енергия, трябва да бъдеш позитивен и да възнаграждаваш хората с комплимент, смях или споделени преживявания. Това е едно от нещата, които актьорът трябва да научи в живота си. Киното е колективно изкуство. Няма никакво значение какво правя, ако камерата не работи. Има значение какво правя аз, какво правиш ти, когато камерата работи", разказа той.

Дейвис не пропусна да отбележи и позитивната си настройка за новия филм "The Hunt for Gollum", който ще върне феновете на Средната земя обратно в магичния свят на Толкин.

"Аз не мисля, че ще бъда в този филм. Когато бях на 55 години, можех да сложа 38 килограма екипировка и да тичам по хълмовете. Сега съм на 82, не искам да прекарам 8 часа в гримьорната и да загубя отново цялата кожа около очите си... Но съм убеден, че ще бъде страхотен филм", сподели актьорът.

Целия разговор с Джон Рийс-Дейвис можете да видите в репортажа.