Стигат ли 20 евро за гориво? (ВИДЕО)

Държавата отпуска помощи заради високите цени на горивата. Компенсации ще получат най-финансово уязвимите, а за целта ще бъдат отпуснати 25 милиона евро от бюджета. Премиерът Андрей Гюров увери, че гражданите, които са два пъти под линията на бедност, с притежание на кола и лизинг, и са си платили данъците и глобите, ще получат 20 евро директно по сметките си.

Това предизвика сериозно възмущение сред шофьорите по две линии - от една страна, шофьорите, които не покриват критериите за компенсации се чувстват ощетени, а останалите, които ще получат 20 евро, смятат, че са крайно недостатъчни.

В момента по данни на платформата Fuelo втори ден цената на бензин А95 е 1.38 евро за литър, а на дизела е 1.52 евро за литър.

Източник: iStock

По данни на Министерството на труда и социалната политика, разчетите показват, че 1 380 000 души ще имат право да получат по 20 евро, при положение че цените на дребно на най-масовите горива – А95Н и дизел, надхвърлят 1.60 евро за литър в три поредни дни.

„Право на тази подкрепа имат физически лица, чийто средномесечен брутен доход за 2025 г. е по-малък или равен на 652,41 евро. Това представлява два пъти линията на бедност за м.г.“, заяви министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов.

Данните за доходите ще бъдат генерирани от Националната агенция за приходите. Тъй като кампанията за подаване на данъчни декларации все още тече, за лицата, за които няма информация за 2025 г., ще се използват данните за 2024 г. „Средномесечният брутен доход за 2024 г. трябва да е по-малък или равен на 537,88 евро, което също представлява два пъти линията на бедност за съответната година, определена тогава в размер на 526 лева”, допълни Адемов.

Социалният министър припомни, че максималният срок за предоставяне на тази подкрепа е 30 юни 2026 г., но тази временна мярка може да бъде обсъдена, в случай, че конфликтът в Близкия изток ескалира.