Новото ескейп предизвикателство на 3KEY Rooms: “Златната ябълка и змеят”

Есента винаги пристига по особен начин. Слънцето се задържа по-малко, въздухът носи хлад, а дърветата обличат последните си златни одежди преди да се сбогуват с тях. И щом денят се смалява, а сенките растат, фантазията започва да търси убежище в легендите. Сякаш мъглата по улиците и шумът на падащите листа са врата към друг, по-тайнствен свят. Именно в такъв момент, когато имахме нужда да разчупим рутината и да събудим въображението си, с екипа на Actualno.com посетихме най-новата ескейп стая на 3KEY Rooms. Името ѝ е “Златната ябълка и змеят” и сме сигурни, че ви напомня много за една любима българска приказка.

Неведнъж сме се докосвали до ескейп стаите на 3KEY Rooms - всяка от тях е малка вселена, пълна с тайни и истории. Но този път магията беше различна. Още щом прекрачихме прага, осъзнахме, че навлизаме в друг свят - този от миналото. Атмосферата ни обгърна с приглушени светлини, сенки и шепот на самодиви в стара българска къща. Всяка загадка носи отпечатък от фолклора ни - кукери, шевици, митични същества и символи, чакащи да бъдат разгадани. А повярвайте ни - това е истинско предизвикателство.

Особено впечатление ни направи майсторството зад декора. Фигурите са изработени от екип, създаващ декори за продукциите на „Бояна Филмс“, който умее да твори филмови чудеса. Всеки детайл е внимателно изпипан - от нежните самодиви, през страховитите кукери до внушителния образ на змея. Софтуерът и хардуерът са създадени така, че мигновено забравихме за времето. Звукът, светлината и ефектите превръщат играта в преживяване, което ангажира ума и въображението по наистина специален начин. А отборността се оказва ключът към успеха.

Неслучайно днес светът открива фолклорното фентъзи - в литературата за тийнейджъри, в сериали и филми, в трилогии, обещаващи нови екранизации. А в „Златната ябълка и змеят“ усещането е, че българските приказки могат да бъдат част от същия голям разказ - вечен, универсален и вдъхновяващ. Чужденците, които също често избират да посещават 3KEY Rooms, имат изключителен шанс да опознаят нашите традиции, символи и легенди. А за нас, израснали със спомена за змейове и самодиви, това е възможност да ги видим с нови очи. Тук те оживяват чрез съвременни технологии и са разказани по начин, който вълнува и млади, и възрастни.

Казано накратко - очаква ви свят, където миналото и настоящето се срещат, за да ви напомнят, че чудесата са по-близо, отколкото си представяте. А ние ви препоръчваме да запазите удобен час и да изживеете вашето чудо по-скоро.

Адресът на тази игра е: ж.к. Полигона, бл. 44.

0876 33 82 35

