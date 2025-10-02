Cafe 1920 Шишман: Ново продължение на една стара любов

На улица “Шишман”, една от живите артерии, водещи към сърцето на София, започва история, писана с години. Името ѝ е “Cafe 1920 Шишман” - мечта, пазена дълго и сбъдната в точния момент. Неслучайно ви звучи познато - това е естественото продължение на Cafe 1920, дало нова идентичност на Лъвов мост. Прекарали сме немалко следобеди там сред уютния индустриален стил в компанията на ароматен брънч. Сега мястото има своето разширение с втора също толкова любима локация. Основателите са търсили новия дом търпеливо и осъзнато - не какво да е пространство, а кътче с душа, което да носи същата хармония. Това търсене намира своя отговор през ноември 2024 г., когато за пръв път собствениците прекрачват прага на тогавашната “La Bottega”.

Двата етажа, високите тавани, големите прозорци и духът на стара София са причината за любов от пръв поглед. И макар началото да е белязано от преговори, ремонт и отлагане, септември бележи свежото начало. Cafe 1920 Шишман отваря врати и оживява със собствения си ритъм. Черно-белите плочки от 20-те години, дървото и бетонът са пренесени и тук. Казано накратко - втората локация е миниатюрно продължение на първата, но със смело надграждане. Запазва се чарът и уютът, а концепцията се разгръща отвъд познатото. Ако Cafe 1920 въвежда града в света на брънча, то Cafe 1920 Шишман добавя dinner&wine - едно пълно пътуване през вкусовете на деня. От сутринта до следобед пространството се изпълва с аромати на закуски и брънч изкушения, вдъхновени от детските спомени. Очакват ви пухкави мекици, ароматни яйца, палачинки и какво ли още не. А след кратка пауза кухнята се пренастройва и отваря следващата глава. От 18:00 до 22:30 часа менюто представя български рецепти и световни класики по един наистина впечатляващ начин.

А кой е най-добрият приятел на вечерята? Виното разбира се! Селекцията тук е подбрана така, че да подчертае всяка нотка от ястията и да завърши симфонията от аромати. И така, след скорошното ни посещение в Cafe 1920 Шишман, можем смело да твърдим, че заведението е едно послание, написано с много любов към клиентите си. Място, където да водим сладки разговори с приятели сред апетитен брънч, да се влюбваме още повече в половинката си на вечеря или просто да споделим мисли на по чаша вино. Именно това е амбицията на основателите - Cafe 1920 Шишман да се превърне в любима спирка за малки и големи, за влюбени и мечтатели. А ние смятаме, че това вече е гарантирано.

София център, ул. „Цар Шишман“ 24

0879 241 920

Фейсбук страница