Petmall и Николаос Цитиридис подаряват 15 000 лв и Даряват още 15 000 лв

Да правиш добро е най-важното нещо на света – да подкрепяш, да се грижиш и помагаш на онези, които имат нужда. А когато това желание се комбинира с безрезервната любов към животните, няма как да не се получи истинска магия. И никой не знае това по-добре от Petmall и Николаос Цитиридис, които организират своята най-мащабна кампания досега – Giveaway, в който един голям късметлия може да спечели цели 15 000 лв.

Мисията на Petmall

Мисията на Petmall винаги е била повече от това да предлагат най-добрите продукти за домашни любимци – те градят общност, в която грижата животните за животните стои на първо място. Именно затова цялата сума на играта се равнява на 30 000 лв., като 15 000 от тях отиват за благотворителност. Сумата ще бъде дарена между различни приюти и организации съобразени с техните нужди.Petmall ще се погрижи за прозрачност като ще заснемат видеа с доставките на даренията. Защото заслужаваме бъдеще, изпълнено с повече доброта.

Другите 15 000 лв. ще спечели един от вас! Да, точно така – един щастлив участник ще получи голямата награда и ще има безценния шанс да сбъдне мечтите си. С такава сума възможностите са безкрайни: можем да си подарим незабравими пътешествия и да се забавляваме, да зарадваме близките и семейството си, както и да направим първата крачка към един нов, различен и по-добър живот. Не само за нас самите, но и за домашните ни любимци.

Как да участваме?

Най-хубавата част е следната – участието в играта е напълно безплатно и не е обвързано с покупка. Достатъчно е просто да следвате лесните условия на кампанията, които можете да откриете в профилите на Petmall: Facebook и Instagram.

И да не забравяме – дори да не спечелим голямата награда, всяко едно участие има значение, защото 15 000 лв. ще бъдат дарени за добра кауза. Така всеки, който се включи, става част от нещо по-голямо от себе си – част от общност, която вярва в добротата и помощта.

Кампанията вече е в ход и е активна един месец, така че не пропускайте своя шанс. Petmall кани всички свои клиенти и приятели да се включат – не просто за наградата, а заради усещането да правиш добро заедно с други. В крайна сметка, най-голямата награда често е да знаеш, че си станал част от промяната към по-добро.