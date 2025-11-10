Стоматологично лечение на световно ниво: СМ Дентал Консулт

Усмивката е най-яркото ни отражение - нашата визитна картичка. Тя е знак на увереност, топлина и онази мигновена симпатия, която остава в съзнанието. И както всяко хубаво нещо, така и усмивката има нужда от грижа. Понякога обаче ежедневните ни усилия не са достатъчни и тук на помощ се появява дентална клиника СМ Дентал Консулт с главен лекар д-р. Стоян Маринов. Разположена сред тишината на квартал Лозенец, тази дентална клиника е сред водещите в България. Ключът към успеха? Екип от доказани специалисти, специално внимание и най-модерно оборудване. СМ Дентал Консулт разполага с ендодонтски микроскоп за изключително фина обработка на коренови канали и 3D-интраорален скенер от най-ново поколение.

Тук сме посрещнати от топло отношение и приветлива атмосфера. Всеки детайл е премислен с висока прецизност - от антибактериалните повърхности и настилки до модерното оборудване в кабинетите. Дори най-малките пациенти се чувстват у дома си в специално проектирания детски кабинет с цветен стол и игриви детайли, които оставят страха далеч зад прага. А още едно предимство е улесненият достъп за хора в неравностойно положение.

Специален фокус в работата на СМ Дентал Консулт заслужават имплантологията и естетичната стоматология - две направления, в които технологиите и изкуството да подобриш визията на клиентите си пасват идеално. Зъбните импланти се поставят в специално за целта обособена дентална операционна зала, където обучен екип извършва поставянето чрез хирургичен водач - високотехнологично устройство, гарантиращо абсолютна точност и безопасност. Водачът, изработен чрез 3D сканиране и дигитално планиране, позволява на специалистите да поставят импланта с минимална намеса и без болка. Процедурата е предвидима, прецизна и щадяща, като възстановяването е значително по-бързо.

Същият професионализъм стои и зад изработката на порцеланови и фотополимерни фасети - деликатни, издръжливи и изключително естетични. Те придават естествена прозрачност, коригират формата и цвета на зъбите и връщат сиянието на лицето. Накратко бихме описали фасетите като малко бижу на съвременната стоматология.

Разбира се, СМ Дентал Консулт предлага пълна гама от услуги - терапия, ендодонтия, хирургия, ортопедична и пародонтална стоматология. Всички използвани материали са от водещи световни марки - японски, американски и немски, сертифицирани и одобрени от Министерството на здравеопазването. А зъболекарите работят по утвърдени стандарти, осигурявайки безболезнено лечение и чиста, безопасна среда.

Всеки пациент в СМ Дентал Консулт получава индивидуален план и персонален подход. Защото тук д-р.Стоян Маринов и неговият екип от опитни специалисти искрено вярват, че всеки заслужава своята сияйна усмивка.

Лозенец” ул „Златовръх” 43

0898 582 084

https://zubolekarbg.com/