Ново място в София: StudiO 63

Стил. Без съмнение това е думата, която бихме избрали, за да опишем най-подобаващо новото бижу в софийската гастрономическа карта – StudiO 63. Място, където вкусовете не познават граници, а атмосферата прави преживяването първокласно. И макар изисканият ресторант да отваря врати за пръв път едва това лято, той безспорно очарова гостите си и вече се превръща в една от любимите ни локации за fine dining и невероятно вино.

Със своя 30-годишен опит в ресторантьорството, екипът зад StudiO 63 добре знае, че истинската кулинария не се нуждае от излишна показност и блясък, а започва преди всичко с уважение към продукта. Затова менюто е изпъстрено с премиум съставки от цял свят: говеждо от прочутата австралийска ферма Jack’s Creek, дивеч и други специални акценти като крехко японско уагю и амбърджак: риба, която рядко откриваме в повечето заведения. Можем да избираме и от изключителна BBQ селекция от първокласни говежди меса във всякакви разфасовки – рибай, Т-боун, томахоук и други. А рибата в StudiO 63 е само от див улов, което гарантира най-високо качество и свежест – затова предложенията се променят според сезона и настроението на морето.

Ресторантът се отличава с богато и сезонно меню, което непрекъснато се обновява, за да носи нови усещания и изненади на своите посетители. Именно разнообразието е водещата философия тук – така всяко ястие получава своя специален момент. Специално за студените есенни месеци ни очакват апетитни предложения като тартар от говеждо месо, папарделе с диви гъби, бавно готвена сепия с доматено кули и сотиран спанак, телешко бон филе със сос Жу и още много шедьоври, приготвени с майсторство и любов. И определено няма как да говорим за StudiO 63, без да споменем любовта към виното – страст, която се усеща във всеки един от разнообразните етикети, сред които редки вина от изби в Сицилия и Франция. Селекцията е подбрана, така че не само умело да допълва ястията, но и да ги обогатява до съвършенство.

Всичко това прави обстановката в StudiO 63 толкова гостоприемна и елегантна, че се влюбваме в нея още от първото посещение. Освен че се радваме на безупречно обслужване, интериорът на ресторанта също впечатлява. Вдъхновен от пътешествия по цял свят, той представлява неповторима симфония от различни култури, традиции и обичаи. По стените оживяват картини от български художници, аранжировката на масите е вдъхновена от престижни европейски ресторанти, а във всеки елемент личи мисъл, внимание и стремеж към пълно съвършенство.

ул.“Оборище” 63

088 663 6370

Instagram