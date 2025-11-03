Кетъринг, който разказва истории - новият език на корпоративните събития

Естетика, устойчивост и персонализирани гурме преживявания са тенденциите, които оформят сезон 2025 и поставят Dream Team Catering сред визионерите в събитийната култура в България

Корпоративните събития вече не са онова, което бяха преди десетилетие. Менютата стават артистични, декорациите приличат на театрален декор, а фокусът е преживяването персонализирано към бранда.

От Ню Йорк до Лондон тенденциите в кетъринга се пренасочват към визуална култура и емоция. В България Dream Team Catering е сред компаниите, които не просто следват тази вълна, а я създават. Основана през 2018 г., компанията се развива с впечатляваща скорост, превръщайки храната и пространството в изкуство на усещанията.

Кетърингът като разказ

В световен мащаб корпоративният кетъринг излиза извън рамката на „храна и обслужване“. Според британското издание Superior Catering Trends 2025, компаниите все по-често търсят „кулинарно преживяване, което разказва история“. Dream Team Catering въвежда тази концепция в българския контекст с изключителен финес. Всяко събитие, което компанията създава, има свой визуален и вкусов език, комбинирайки цветове, форми и текстури, които изграждат настроение.

„Днес всяко корпоративно събитие има своя тема и смисъл, то е продължение на идентичността на бранда. – споделя Елена Попова, търговски директор, мениджър събития и управляващ партньор в Dream Team Catering. - Клиентите вече търсят не просто вкусна храна, а цялостно преживяване, което отразява ценностите и естетиката на тяхната компания. За нас това означава лично отношение към всеки детайл - от концепцията и декорацията до начина, по който се поднася всяка хапка. Именно тази персонализация превръща събитието в комуникация, а не просто в услуга.“

Устойчивост и осъзнат лукс

Новите тенденции дефинират лукса по различен начин. Световните тенденции показват, че устойчивостта, сезонните продукти и изчистената презентация са новият знак на престиж. Dream Team Catering следва този принцип на „смислената елегантност“, в която всеки детайл има функция и послание.

Компанията подбира сезонни и локални продукти, работи с фермерски доставчици и залага на естествени материали в декорациите – дърво, текстил, свежи цветя и камък. Обемът и излишъкът са заменени от композиция и баланс.

Декорациите са дизайнерски, артистични, често създадени специално за конкретно събитие. Те не украсяват, а създават сцена. Пространството и храната се преплитат в едно цяло като театрална постановка, в която гостът е участник.

Гурме с идентичност

Тенденцията „less is more“ се усеща и в кулинарията. Менютата вече не са изобилие от вкусове, а подбор от най-ярките акценти. Dream Team Catering вплита в своите предложения локални съставки, интерпретирани с модерна гурме техника и фюжън комбинации, които изненадват, но оставят усещане за хармония.

„В последните сезони най-силно ме вдъхновява идеята за чистота и баланс, както във вкуса, така и във визията. – разказва Теодора Лазарова, творчески директор по кулинарна концепция и визия на събитията, управляващ партньор в компанията - Работим с естествени цветове, изчистени форми и фина композиция, в която всеки елемент има своя роля. Артистичността е сърцето на нашата работа – от начина, по който изглежда всяка хапка, до подредбата на масата. Tablescaping-ът се превърна в едно от най-изразителните средства за създаване на атмосфера – игра на текстури, цветове и обеми, която прави всяко събитие различно. Вярвам, че храната и декорацията трябва да говорят един и същ език – този на естетиката и емоцията.“

Едно от най-оригиналните им предложения е „Българска традиция в молекули“ – хапка, която превръща познати вкусове в съвременно гурме преживяване. Текстурите от емблематичното за България кисело мляко, краставица, орех и копър създават неочакван баланс между земя и свежест, а презентацията – минималистична и ефирна – подсилва усещането за чистота и модерна естетика. Това е пример как от традиционни съставки може да се роди нова интерпретация на вкуса – интелигентна, сетивна и напълно в духа на тенденцията за локално гурме с авторски прочит.

Dream Team Catering доказва, че България вече има своя интерпретация на международния стандарт в кетъринга - по-артистичен, по-вълнуващ и по-близък до емоцията. Компанията не просто предлага услуга, а изгражда преживяване, което съчетава култура, вкус и визия.

Новият сезон на корпоративните събития започва с ясно послание, че впечатлението вече не се измерва в мащаб, а в усещане.

