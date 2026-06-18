TOP SECRET: Тайната на перфектния летен ден

Лятото е време за забавление, моменти с приятели и онзи златист загар, който чакаме цяла година. Понякога обаче морето ни се струва прекалено далеч, а желанието да избягаме от горещите улици става по-силно от нас. За щастие и в София има места, които определено знаят от какво имаме нужда в горещите дни.

Едно от тях носи името TOP SECRET. Нека ви разкрием тайната зад неговия чар. Сгушен сред зеленина, комплексът предлага всичко необходимо за един приятен летен ден - прохладен басейн, бар със селектирано меню и няколко предложения за хапване, както и достатъчно пространство, за да оставите жегите на заден план.

Тук денят може да започне с домашни мекици и кафе на шезлонга, да продължи с освежаващо плуване и да премине неусетно в дълги разговори под слънцето. Атмосферата е непринудена - хората идват да си починат, някои да поработят с лаптопа до басейна или просто да избягат за няколко часа от градския шум. А когато към всичко това добавим усмихнато обслужване, ни се иска да останем за по-дълго. От този сезон комплексът посреща гостите си с работно време до 20:00 часа, а след този час работи само за организирани събития.

Важно е да отбележим и концепцията “Adults only”, чрез която TOP SECRET гарантира още повече спокойствие и безгрижие на гостите си.

Като за финал бихме добавили, че TOP SECRET е от онези места, които събират хората по различни поводи. Тук дори работният ден може да протече по съвсем различен начин, благодарение на концепцията Open Office, която дава възможност за работа на открито сред зеленина и спокойствие. Комплексът е предпочитан избор за фирмени събития, презентации, коктейли и тиймбилдинги, за компании, които търсят приятна атмосфера и повече свобода. Без необходимост от дълги пътувания извън София, екипите могат да споделят време заедно край басейна, да организират забавни състезания във водата или просто да се насладят на ден, посветен на колектива.

Затова ви препоръчваме да направите своята резервация от сайта и да създадете онези сладки летни спомени, които не се забравят.

бул. “Св. Климент Охридски” 107

+359 879 878 878

https://topsecret.bg/