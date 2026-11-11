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Трамваи № 7 и 27 сменят маршрута си заради спешен ремонт

11 ноември 2026, 11:02 часа 446 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Трамваи № 7 и 27 сменят маршрута си заради спешен ремонт

На 14 и 15 ноември (събота и неделя), от 4:30 до 18:00 часа, трамвайни линии № 7 и 27 ще се движат по променени маршрути. Ще бъде разкрита временна автобусна линия № 7ТМ, а автобусна линия № 304 временно няма да се движи, съобщиха от Столична община. Промените са във връзка с ремонт на релсовия път по бул. "България" в участъка от бул. "Витоша" до ул. "Тодор Каблешков".

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Промени в маршрутите на трамваите

Трамвай № 7 ще се движи от метростанция "Хан Кубрат" по обичайния си маршрут до кръстовището на бул. "България“ и бул. "Витоша“, след което ще продължава направо по бул. "Витоша“ и ул. "Краище“, по маршрута на трамвайни линии № 1 и № 6, до ж.к. "Иван Вазов“. Промяната е в двете посоки.

Трамвай № 27 ще се движи от кв. "Орландовци“ по обичайния си маршрут до кръстовището на бул. "България“ и бул. "Витоша“, след което ще продължава направо по бул. "Витоша“ и ул. "Краище“, по маршрута на трамвайни линии № 1 и № 6, до ж.к. "Иван Вазов“. Промяната е в двете посоки.

Временна автобусна линия № 7ТМ ще се движи по следния маршрут: от начална спирка „НИМ“ с код 1464 на Околовръстния път – наляво по бул. „България“, по бул. „Витоша“, надясно по бул. „Пенчо Славейков“, по бул. „България“, с обратен завой на кръстовището с бул. „Черни връх“, по бул. „Пенчо Славейков“, наляво по бул. „Витоша“ и надясно по бул. „България“, по маршрута до Националния исторически музей (НИМ). Крайна спирка ще бъде „НИМ“ с код 2458 за автобусна линия № 304, в локалното платно на Околовръстния път, на паркинга пред НИМ.

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Автобусите по линия № 7ТМ ще спират на следните спирки:

  • НИМ – код 1464: начална спирка на Околовръстния път за автобусни линии № 63 и № 111;
  • кв. "Манастирски ливади“ – кодове 0866 и 0868: в двете посоки;
  • ж.к. "Бокар“ – кодове 2688 и 2689: в двете посоки;
  • ул. "Тодор Каблешков“ – кодове 2206 и 2213: в двете посоки;
  • ж.к. "Мотописта“ – кодове 6233 и 6226: временни спирки в двете посоки, в района на трамвайната спирка;
  • бул. "Гоце Делчев“ – кодове 0308 и 0314: в двете посоки;
  • Площад Ручей – кодове 1301 и 1306: в двете посоки;
  • бул. "Акад. Иван Ев. Гешов“ – кодове 0268 и 0275: в двете посоки;
  • ПГД Елисавета Вазова – кодове 1736 и 1739: в двете посоки;
  • бул. "Пенчо Славейков“ – код 6229: временна спирка на бул. „Пенчо Славейков“, на 30 метра след десния завой от бул. „Витоша“, в посока бул. „Черни връх“;
  • бул. "Пенчо Славейков“ – код 0356: трамвайната спирка на бул. „Витоша“ в посока НИМ. В този участък автобусите ще се движат по трамвайното платно;
  • Бул. "Черни връх" – код 0395: крайна и начална спирка, разположена на бул. „България“;
  • НИМ – код 2458: крайна спирка за автобусна линия № 304, разположена на паркинга пред НИМ.

Автобусна линия № 304 временно няма да се движи от 4:30 до 18:00 часа на 14 и 15 ноември.

След 18:00 часа на всеки от двата дни движението на трамвайни линии № 7 и 27 и автобусна линия № 304 ще се възстановява по постоянните им маршрути.

Ремонтът ще се извършва от 8:00 до 18:00 часа на 14 и 15 ноември, като ще бъдат заети и двата коловоза в посочения участък.

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Столична община Ремонт релси промяна движение трамваи
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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