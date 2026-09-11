За увереност във всеки разговор: 4 езикови школи с отличен подход

Всеки момент е подходящ да научим нещо ново. Да започнем чужд език от нулата, да си припомним позабравените думи или най-сетне да се осмелим да говорим без притеснение. Защото освен че обогатяват знанията ни, езиците правят пътуванията по-вълнуващи, общуването по-лесно, а възможностите пред нас по-големи. Разбира се, правилната езикова школа може да превърне целия процес в истинско удоволствие. Вдъхновяващи преподаватели, интересни уроци и напредък, който се усеща… Какво повече ни трябва? Затова ви представяме 4 езикови школи, които си заслужава да опознаете:

Melly Jolly: За английския, играта и смелостта да откриваш

Може би най-хубавото, което един учител може да даде на детето, не е готовият отговор. А желанието то само да потърси следващия. Защото знанията се променят и надграждат, но любопитството и увереността остават. Върху тази идея е изградена и Melly Jolly - школа по английски език за деца от 3 до 12 години, в която ученето следва детския стремеж към знания по наистина специален начин. Освен в учебници и упражнения, тук езикът се чува в песните, влиза в игрите и историите, съчетава се с движение и постепенно става част от начина, по който децата общуват и откриват света. А за това съдействат мултисензорни подходи и системите Jolly English, Jolly Phonics и Jolly Grammar, които помагат на малките ученици стъпка по стъпка да развиват уменията си за говорене, четене и писане.

Голяма част от философията на школата носи почерка на човека зад нея - Мелиха Чаушева, или мис Мели, която повече от 18 години работи с деца в предучилищна и начална възраст в двуезични и международни училища. В основата на нейния подход стои едно простичко убеждение: „Когато учим под формата на игра, резултатите идват неусетно.“ Професионалният ѝ път преминава през международни образователни форуми, работа с учителски екипи и допълнителни квалификации. През 2016 г. тя става сертифициран обучител по Jolly Phonics за България, а днес мис Мели е единственият официален представител у нас на учебните материали Jolly Phonics, Jolly English и Jolly Grammar. И предава опита си на други преподаватели чрез специализирани обучения. Резултатите вече излизат далеч извън стените на собствената ѝ школа. Методът се използва в над 30 училища, детски градини и езикови центрове в София и страната, а повече от 300 учители са обучени да работят с него.

Най-хубавото е, че децата могат да бъдат част от Melly Jolly през различни моменти от годината. Годишните курсове позволяват знанията да се надграждат постепенно. След лятната ваканция пък идва Back to School - интензивен курс за деца от 6 до 12 години. Той им помага да си припомнят наученото и плавно да върнат концентрацията и учебния ритъм. В програмата са включени Jolly Phonics и Jolly Grammar, четене, общуване на английски и творчески проекти. А през лятото ученето продължава в съвсем различен ритъм. Summer School комбинира английския с всичко, което децата обичат във ваканцията - игри, приятелства, творчество и нови преживявания. Езикът се вписва естествено в разговорите, книгите и заниманията, а малките групи дават нужното внимание на всяко дете. Melly Jolly има и още една важна роля. От 2018 г. школата е единственият официален дистрибутор на продуктите на Jolly Learning за България. Тук учители, училища, детски градини и родители могат да открият учебници, помагала и книжки. А екипът помага с избора им според възрастта и нивото на децата. Защото понякога най-важният резултат от един урок е желанието за следващия.

https://mellyjolly.com/

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Езиков център Алианс: От първата дума до международен сертификат

Обучението по чужд език отваря врати и възможности - към мечтаното образование, вълнуващи пътешествия, нови приятелства и професионалните хоризонти. А зад всеки успешно научен език стои едно важно решение - къде да започне този път. Затова днес ви запознаваме с езиков център „Алианс“. Създаден още през 1951 г., той е сред основоположниците на езиковото обучение в България. А повече от седем десетилетия по-късно историята му продължава да се пише всеки ден - в стаите, където деца правят първите си стъпки в чуждия език, ученици сбъдват мечтата си за международен сертификат, а възрастни откриват ново вдъхновение да учат. Най-голямото признание за успеха на школата идва от самите курсисти - над 600 000 софиянци вече са се доверили на „Алианс“ за своите знания.

Още едно предимство на „Алианс“ е, че тук езиковото обучение започва от първите детски години. Между 3 и 5 години малчуганите могат да посещават забавачка по английски, немски или френски език, където ученето се случва чрез игри, песни, приказки и интересни занимания. Следват предучилищните курсове и първите стъпки в четенето, писането и общуването на чужд език. При английския програмите продължават от I до XI клас, като основният курс до VII клас има за цел достигане на ниво B2 по Общата европейска езикова рамка. А за учениците, които искат да надградят знанията си, обучението продължава с подготовка за международните сертификатни изпити на Cambridge - FCE, CAE, CPE и IELTS. Пътят може да ги отведе чак до C2 Proficiency - най-високото езиково ниво, на което всяка година се явяват и възпитаници на „Алианс“. Дългосрочна е и подготовката по немски, като обучаващите се достигат до високи нива и да се явят на сертификатни изпити към Goethe-Institut.

Разбира се, „Алианс“ не е само за деца. Понякога и възрастните осъзнаваме, че е време да задълбочим знанията си, да се подготвим за нова работа или просто да си върнем увереността да говорим на чужд език. И затова центърът предлага богато разнообразие от курсове - за начинаещи и напреднали, индивидуални занятия, летни програми, бизнес английски и корпоративни обучения, съобразени с нуждите ни. В „Алианс“ можете да изучавате английски, немски, френски и испански език, като всяка програма следва ясна посока и надгражда знанията стъпка по стъпка. Защото увереността да говориш чужд език идва с времето, с правилния преподавател и с онези малки моменти, в които осъзнаваме колко много сме научили. Вече повече от 70 години „Алианс“ е част точно от този път - от първите думи до свободното общуване и международните сертификати, които могат да отворят вратата към следващата голяма възможност.

Адрес и контакти

https://alliance-bg.com/

BBIL: Английски език на следващо ниво

Английският отдавна не е поредното умение в CV-то. Той е част от ежедневието ни - от филмите и пътуванията до работата, ученето и хората, с които общуваме. А когато го владеем с лекота, всичко става далеч по-лесно. Вече 32 години Британско-Българският Информационен и Езиков Център (ББИЕЦ) помага на своите курсисти да постигнат тази увереност. Центърът залага на висок стандарт на преподаване, качествени учебни материали и програми, съобразени с различните нужди и интереси на курсистите. Обучението се провежда в малки групи, които дават възможност за индивидуален подход, а едно от най-важните му предимства е фокусът върху комуникативните умения. Защото увереността идва именно когато започнем да прилагаме наученото. Важно е да отбележим също, че зад подхода на ББИЕЦ стоят повече от 30 години опит и международно признание, включително партньорства с Българската Асоциация за Качествени Езикови Услуги ОПТИМА, Българската Асоциация на Частните Езикови и Изпитни Центрове, както и Британския съвет, към който ББИЕЦ е подготвителен център за изпитите на университета Cambridge.

Добрата новина е, че любовта към езика може да започне още в детството. Всяка година над 200 деца и ученици избират курсовете на ББИЕЦ, а програмите обхващат различни възрасти и нива. От първите срещи с езика до сериозната подготовка за международни сертификати. Групите се формират според възрастта и знанията на децата, преподавателите проследяват индивидуалния им напредък и поддържат постоянна връзка с родителите. Ученето обаче не се изчерпва с граматика и нови думи - английският език тук излиза извън страниците на учебника. Музикалните часове помагат на децата да усъвършенстват произношението и интонацията си, докато срещите с културата и традициите на Великобритания правят ученето още по-интересно. Коледните тържества и тържествата в края на учебната година пък допълват програмата и създават приятно усещане за общност. А с натрупването на знания идват и следващите цели. Програмата преминава през последователни Junior и Senior нива и постепенно води учениците към подготовка за международно признатите Cambridge изпити - от Starters, Movers и Flyers до KET, PET, FCE, CAE и CPE.

За възрастните пък доброто владеене на английски език често е свързан с конкретна цел - нова работа, по-свободно общуване, важна презентация, международен изпит или следваща стъпка в професионалното развитие. Затова ББИЕЦ предлага курсове по общ и специализиран английски, подготовка за изпитите Cambridge и IELTS, както и индивидуално и корпоративно обучение. Индивидуалните занятия могат да се насочат към конкретно умение или специализирана лексика в области като право, финанси и маркетинг. Корпоративните програми пък се съобразяват с нуждите на компанията и включват бизнес английски, комуникационни и презентационни умения, както и писмена кореспонденция. Курсистите разполагат и с допълнителни онлайн материали, участват в тематични вечери, посветени на англоезичните страни и имат достъп до библиотека с над 150 оригинални и адаптирани заглавия. Всичко това се случва в модерно оборудвани зали в центъра на София и в среда, където всеки курсист получава нужното внимание и подкрепа.

https://www.bbilcentre.com/

Контакти

BBILCentre

18 Macedonia Blvd

1606 Sofia

Bulgaria

tel: (+359 2) 987 7130

fax: (+359 2) 981 6132

www.bbilcentre.com

Alexander Language School: Езиковото обучение вече е навсякъде

Понякога желанието да научим нов език е налице, но времето все не достига. След работния ден, училищните задачи и останалите ангажименти, пътуването до езикова школа лесно се превръща в още една причина да отложим записването. Добрата новина е, че вече не е необходимо да чакаме “подходящия момент”, защото с дистанционните курсове на Alexander Language School обучението се вписва много по-лесно в ежедневието ни. Деца, ученици и възрастни от цялата страна могат да се включват в часовете от дома си, без време в задръствания и без излишно бързане. По този начин качественото езиково обучение вече е достъпно от всяка точка на България - трябва ви само интернет, удобно кътче и желание да се потопите в тайните на езика. Важно е да отбележим също, че в познатата домашна среда курсистите се чувстват по-спокойни и уверени, а възможността сами да изберат откъде да учат им дава свободата да съчетаят занятията с училище, работа и семейни ангажименти.

Дистанционното обучение отдавна е доказало своето място в програмите на Alexander Language School, а днес школата иска да насърчи все повече хора да се възползват от тази възможност. Курсистите могат да разчитат на разнообразни графици, редовна връзка със своите преподаватели и видеозапис на всеки урок, към който да се върнат, когато имат нужда да преговорят определена тема. Обучението е целогодишно и многостепенно, като програмите са съобразени както с възрастта, така и с конкретните знания, цели и темпо на всеки участник. За най-малките първите стъпки в езика са поднесени по достъпен и увлекателен начин, а учениците постепенно развиват стабилни умения, увереност и готовност да използват наученото в реални ситуации. Възрастните също могат да изберат подходящ курс според своето ниво и професионални или лични цели.

Ако вече сте изучавали даден език, не е необходимо да започвате отначало. Екипът на Alexander Language School може да определи актуалното ви ниво, да ви насочи професионално към най-подходящото продължение и да изготви последователен план за развитие. За учениците с по-дългосрочни цели обучението може да продължи с подготовка за международно признатите сертификати на Cambridge - важна стъпка към бъдещо образование, професионално развитие и нови възможности в България и чужбина. Смело бихме заявили и че зад програмите на Alexander Language School стоят повече от пет десетилетия международен опит в чуждоезиковото обучение, утвърдени стандарти и подход към всеки курсист. Най-подходящият курс обаче невинаги се избира само по описание - затова ви препоръчваме да се свържете директно с екипа на школата. С едно обаждане можете да получите професионална консултация, подробности за актуалните графици, наличните бонуси и условията за включване. Защото езикът отваря редица врати, а с дистанционните курсове на Alexander Language School първата крачка към тях може да започне още днес. Направо от дома ви.

https://als.bg/

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