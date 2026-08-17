Два електрически автобуса ще свържат Русе и Гюргево по нова устойчива транспортна линия

В сградата на Община Русе днес се състоя начална пресконференция по проект „Прилагане на интегриран териториален подход за сътрудничество и развитие чрез партньорство между Община Русе, Община Сливо поле и Общински Транспорт Русе ЕАД“, финансиран по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027. Срещата беше открита от кмета Пенчо Милков, а в събитието участваха още заместник-кметът Димитър Недев, заместник-посланикът на Чешката република в България Ян Индржих, ръководителят на проекта Георги Стоилов, изпълнителният директор на „Общински Транспорт Русе“ Александър Георгиев, управителят на „Биофрог ЦЗ“ Емил Кимак, Зита Зарубова от Посолството на Чешката република, както и членове на екипа по проекта.

В рамките на проекта „Общински транспорт Русе“ ЕАД участва с дейността „Подобряване на градската мобилност в Русе и свързаността по линия Русе – Гюргево – Русе“. Тя предвижда доставка от Чехия на два нови електрически автобуса и необходимата зарядна инфраструктура, които ще създадат условия за устойчива обществена транспортна връзка между двата гранични града. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ за дейността е 1 329 358,89 евро.

„Русе и Гюргево са два града, които естествено гледат един към друг и всяка по-добра транспортна връзка разширява възможностите за хората и бизнеса от двете страни на Дунав. Съвременният обществен транспорт ще даде ново съдържание на близостта между тях и ще улесни ежедневните пътувания, срещите и икономическите контакти. Това е инвестиция и в туризма – по-лесният достъп до Русе и Гюргево ще насърчи повече хора да откриват културните, историческите и природните забележителности на общия ни трансграничен регион“, каза кметът Пенчо Милков.

Заместник-посланикът Ян Индржих заяви, че добрите отношения между балканските държави са много важни. „Дейностите по проекта са резултат на дългогодишно сътрудничество, като се надяваме, че свързаността между двата града ще продължи да работи в полза на общностите на Русе и Гюргево“, каза още той.

По време на официалната част изпълнителният директор на „Общински транспорт Русе“ Александър Георгиев и управителят на избрания изпълнител „Биофрог ЦЗ“ Емил Кимак подписаха договора за доставка на електрическите автобуси. Стойността му е 1 200 004 евро без ДДС, а срокът му е 360 дни. В изпълнението на доставката участва чешкият производител SOR Libchavy spol. s r.o.

Дейността за транспортната свързаност е част от по-широк проект с общ бюджет 11 134 086,72 евро и срок за изпълнение 36 месеца – от 26 ноември 2025 г. до 26 ноември 2028 г. Водещ партньор е Община Русе, а партньори са Община Сливо поле и „Общински транспорт Русе“ ЕАД. Чрез включените в проекта инвестиции се цели подобряване на мобилността и регионалната свързаност, развитие на градската, социалната и културната среда, както и повишаване на привлекателността на територията.

В рамките на проекта са предвидени дейности, насочени към цялостното развитие на територията и укрепването на връзките между партньорските общини. Реализирането им ще допринесе за по-добра мобилност, по-привлекателна градска среда и по-тясно взаимодействие в рамките на трансграничния регион.

Бъдещата връзка Русе – Гюргево е сред ключовите елементи на транспортната част на проекта. С подписването на договора започна реалният етап по производството и доставката на превозните средства. Паралелно с него продължава работата по определянето на експлоатационните параметри и организацията на бъдещата транспортна връзка Русе – Гюргево – Русе.