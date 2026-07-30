Откриха първата пейка за кърмене в Русе

Първата пейка за кърмене в Русе беше открита днес в градинката на площад "Дунав".

Инициативата е на Лайънс клуб "Вдъхновение", който през месец май пое ангажимент да създаде място за отдих на майки с бебета - символ на подкрепа, разбиране и грижа към всяка майка.

Изборът на дата не е случаен, защото от 1 август започва Световната седмица на кърменето.

На откриването присъстваха заместник-кметът на Община Русе Енчо Енчев, чартър президентът на клуба Чавдар Иванов, настоящият президент д-р Красимир Миланов и членове на клуба.

Специално за майките бяха подготвени и подаръчни пакети.

От името на клуба са издадени грамоти за кмета Пенчо Милков и на заместник-кмета Енчо Енчев с благодарност за подкрепата на местната администрация при реализирането на инициативите на клуба.