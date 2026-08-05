Русе затвърждава ролята си на стратегически център в Националната система 112

Сътрудничеството между Община Русе и Националната система за спешни повиквания 112 обсъдиха днес на среща в сградата на местната администрация кметът Пенчо Милков, председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев, директорът на дирекция „Национална система 112“ към МВР Красимир Димитров и началникът на Районен център 112 – Русе инж. Полина Трендафилова.

По време на срещата беше отчетено развитието на Районен център 112 – Русе, който още от създаването си изпълнява и функциите на резервен национален център за данни, както и за софтуерното и хардуерното оборудване на Националната система 112. При необходимост, ако Центърът в София не може да функционира, именно Русе поема обработката на всички спешни повиквания в страната, гарантирайки непрекъсваемостта на системата.

Красимир Димитров благодари на Община Русе за последователната подкрепа към Националната система 112 и подчерта, че местната администрация е единствената в България, която е предоставила безвъзмездно самостоятелна сграда за нуждите на Районен център 112. С решение на Общинския съвет части от общинската сграда на ул. „Котовск“ №4 бяха прехвърлени в полза на Министерството на вътрешните работи. Центърът ще разполага със собствена база, която се модернизира съобразно най-високите европейски стандарти.

„В нашата работа мислим както за жителите на Русе, така и за всички гости и туристи, които посещават града. Същата грижа виждаме и в политиката на Община Русе. Работим като един екип, защото навременният обмен на информация е от решаващо значение при всяка извънредна ситуация“, заяви Димитров.

Кметът Пенчо Милков подчерта, че инвестициите в сигурността са инвестиции в спокойствието на хората. Той припомни, че към Община Русе функционира модерен Център за видеонаблюдение с близо 1700 камери, който ежедневно подпомага работата на институциите при превенцията и реакцията при инциденти. „За мен сигурността няма общински или държавни граници. Когато говорим за защитата на хората, трябва да мислим не само за Русе, а за сигурността на цялата страна. Държавата и общините трябва да работят като партньори с една обща цел – да гарантират спокойствието и безопасността на гражданите. Добрата координация между местната власт, Министерството на вътрешните работи и Националната система 112 е ключът към навременната помощ и защитата на хората“, заяви Милков.

Сред темите на срещата бяха и предстоящите стъпки за разширяване на сътрудничеството със службите за спешно реагиране в Румъния. Предвижда се Районният център в Русе да осъществява пряко взаимодействие с румънския център, което ще улесни обмена на информация и координацията при инциденти в трансграничния регион и ще осигури по-бързо съдействие на гражданите от двете страни на Дунав.

Община Русе е една от малкото общини в страната, която има работна станция на системата 112. Това означава, че постъпващите сигнали се обработват и изпращат през Информационно-комуникационната система до дежурния служител в Общината. Предвижда се още по-тясна комуникация между Районния център и местната администрация.

Участниците в срещата бяха единодушни, че доброто партньорство между държавната и местната власт е основата за изграждането на по-ефективна система за реакция при извънредни ситуации и за гарантиране сигурността на гражданите.