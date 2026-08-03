Две знамена на Община Русе вече носят печатите на български антарктически експедиции

Кметът на община Русе Пенчо Милков се срещна днес с русенката Гергана Георгиева, главен асистент в катедра „Метеорология и геофизика" на Физическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски". По време на срещата Георгиева върна на кмета двете знамена на Община Русе, които бяха развети на Ледения континент през 2025 г. и 2026 г. Първото знаме беше изпратено на Георгиева за 33-тата експедиция през 2025 г., за да бъде развято на най-малкия остров Сноу, където е инсталирана втората българска сеизмична станция.

Второто знаме беше предадено през януари 2026 г. от заместник-кмета Златомира Стефанова на проф. Христо Пимпирев, който гостува в Екомузея за представянето на научното си изследване „Подводната вкаменена гора". Тогава изследователят пое ангажимент да развее знамето на предстоящата 34-та българска антарктическа експедиция. Върху знамената сега са поставени официалните печати от няколко експедиции.

В разговорите кметът подчерта значението на научните изследвания за разбирането на климатичните промени и на процесите, протичащи в ледниците на Антарктида. Според него подобни експедиции показват на младите хора, че наука от световна величина може да се прави и от русенци, и че точно такива примери им дават увереност да мечтаят мащабно. Милков изрази убеждението си, че е важно на подрастващите да се дава възможност да разчупват рамките на собствените си представи за бъдещето, а истории като тази на Гергана Георгиева могат да провокират у децата и учениците интерес към науката и изследователската работа.

Георгиева донесе снимки от седемте си посещения на Ледения континент и разказа за работата си в Антарктида, където изследва сеизмичността на ледниците и в района на Южните Шетландски острови и разпространението на сеизмичните вълни при силни земетресения. Тя представи и интересни факти за намерените на континента папрати и кости на динозаври.

По идея на русенката Община Русе ще изработи дървена табелка на града, която ще бъде монтирана на българската антарктическа станция. „Намирайки се на Антарктида, на повече от 14 000 км от Русе, е особено важно да видиш написано името на родния си град", сподели Георгиева.

В края на срещата Милков покани преподавателката в Софийския университет да посети отново Русе, за да се срещне с младежи и да им разкаже за научната си работа и участието си в експедициите.