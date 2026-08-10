Община Русе кани гражданите на публично обсъждане на проекта на бюджет за 2026 г.

Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Русе за 2026 г. ще се проведе на 19 август /сряда/ от 17:30 ч. в зала „Свети Георги“ в сградата на местната администрация /пл. „Свобода“ 6/. На него местната общност ще има възможност да се запознае с проекта и да представи своите становища и предложения.

Предложения по проекта за общински бюджет могат да бъдат предоставяни и предварително – в Центъра за информационно обслужване на Община Русе или по имейл на mayor@ruse-bg.eu, не по-късно от 13 август /четвъртък/.

Постъпилите по време на публичното обсъждане становища и предложения ще бъдат отразени в протокол, който ще бъде приложен като неразделна част от проекта за бюджет при внасянето му за разглеждане от Общинския съвет.