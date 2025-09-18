Кметът на Русе откри новия STEAM Център за креативни технологии в АЕГ „Гео Милев“

Кметът на Русе Пенчо Милков даде днес официалното начало на новия STEAM Центъра за креативни технологии в АЕГ „Гео Милев“. Помещенията се намират на приземния етаж на учебното заведение и включват шест модерно оборудвани класни стаи по български език и литература и чужди езици.

„Днес ставаме свидетели на една важна крачка за бъдещето на образованието в Русе. Новият STEAM Център за креативни технологии е мост към професиите на бъдещето и съм убеден, че тук учениците ще развиват своите таланти и ще превръщат идеите си в реалност. Иновативните помещения са инвестиция в младите хора на Русе, които са нашата най-голяма сила“, обърна се кметът към присъстващите. Той пожела на всички ученици и техните учители вдъхновение, смелост и успехи в творческия им път. Специални благодарности кметът отправи км директорката на Английската езикова гимназия Маргарита Янакиева, като подчерта, че училището успешно съчетава традиция и новаторство, които обогатяват целия ни град.

Центърът е изграден със средства по Националния план за възстановяване и устойчивост и е на стойност малко повече от 265 хиляди лева. Фокусът му са креативните технологии и развитието на дигиталните умения на учениците в профилираната подготовка, както и в специалността „Компютърна анимация“. Новото пространство разполага с арт, анимационно и творческо студиа с професионален софтуер, видео и аудио техника, виртуална и добавена реалност. То ще се използва и от училищни клубове – театрална група, вокална формация, рок банда и клуб „STEAM, роботика и програмиране“.

Водосвет за откриването за благополучие и успех на новия център бе отслужен от протойерей Симеон от Русенската света митрополия. Гости на събитието бяха още ректорът на Русенския университет „Ангел Кънчев“ доц. д-р Десислава Атанасова, Боряна Петкова и Росица Николаева от РУО - Русе, както и директори на русенски училища и множество приятели на АЕГ "Гео Милев".

След официалната част, директорката на Английската езикова гимназия разведе присъстващите в новите зали, където те имаха възможност да наблюдават демонстрация на рисуване, компютърна анимация и звукозапис.

STEAM Центърът за креативни технологии е второто иновативно пространство от такъв тип в АЕГ „Гео Милев“. През 2022 г. в училището бе открит STEAM център за екоиновации, чийто фокус е развиването на знания, умения и компетентности, позволяващи пълноценна личностна и професионална реализация.

До момента в учебните заведения в община Русе функционират 21 STEAM центъра, като се очаква до края на учебната 2025/2026 г. във всички училища и в Центъра на специална образователна подкрепа да заработят иновативни помещения от този тип.