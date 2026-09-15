Йотова и кметът на Русе откриха бюст-паметник на княз Александър I

Президентът на Република България Илияна Йотова посети Русе днес, като основен акцент в програмата ѝ беше официалното откриване на бюст-паметника на княз Александър I на едноименния площад. Заедно с кмета Пенчо Милков държавният глава участва и в тържеството за началото на учебната година в най-старото русенско учебно заведение - СУ „Христо Ботев“, а визитата завърши със среща с представители на Младежкия парламент в Международния младежки център.

На площад „Княз Александър Батенберг“ Илияна Йотова и Пенчо Милков се присъединиха към официалната церемония, посветена на първия български княз след Освобождението. Сред гостите бяха областният управител проф. д-р Любомир Владимиров, председателят на Общински съвет – Русе акад. Христо Белоев, Негово Високопреосвещенство Русенският митрополит Наум, началникът на Регионалното управление на образованието в Русе д-р Росица Георгиева, депутати от 19-и МИР, представители на държавната и местната власт, дипломатически представители, членове на инициативния комитет и граждани.

Председателят на инициативния комитет Емил Вичев, в който се включват още се включват още Нина Лишовска-Тодорова, Николай Белчев, арх. Калоян Тончев, Камен Патриков, Пламен Бейков, проф. Николай Ненов, Евелина Вичева-Айзнер и Николай Алексиев, съобщи, че за изграждането на паметника са били събрани над 800 подписа, като повече от половината от подписалите са били млади хора. По думите му с откриването на монумента се отваря нова страница в българската история. Вичев подчерта, че княз Александър I заслужава това признание, и благодари на всички присъстващи, че са почели откриването на паметника.

Специален гост беше Ангелика Солвей – германски обществен деятел и представител на благородническа фамилия, която по майчина линия е в пряка родствена връзка с династията Батенберг. Заедно с нея на церемонията присъства и д-р Зигрун Комати, дългогодишен председател на Германско-българското дружество във Федерална република Германия.

В приветствието си към присъстващите Ангелика Солвей подчерта, че Батенберг е бил възпитан като космополитен човек с критично мислене. „Тази непоколебимост, с която той е поставял свободата, справедливостта и честността над личните и абстрактните държавни изисквания, го превръща в моите очи в образец за подражание. Надявам се, че внуците ми, както и всички ние, ще допринесат поне малко да израснат в един свободен и мирен свят, след като Александър направи първите стъпки в тази посока, дори и с лична жертва“, заяви Солвей.

Областният управител проф. д-р Любомир Владимиров отбеляза, че паметта е нашият дълг към миналото, но и нашата отговорност към бъдещето, защото не приемаме историята да се превръща в бележка под линия, а героите ни само в имена от учебниците. „Пред нас е образът на княз Александър I – владетел, свързал името си с едни от най-драматичните, но и велики мигове на младата българска държава. Времена, в които българите го обичат и знаят, че е воювал в Руско-турската освободителна война. Макар и млад, той успява да оправдае големите надежди на предците ни, водейки истинска пробългарска политика, заставайки начело на Съединението и повеждайки победоносната за нас Сръбско-българска война“, припомни проф. д-р Любомиров.

Кметът Пенчо Милков акцентира върху свързаността на княз Александър I с Русе. „Чест е, че нашият град е дълбоко свързан с историята на България и с личната история на Александър I. Тук той стъпва на българска земя, оттук той напуска страната. Важно е, че днес откриваме паметник на нашия княз, но е много важно също да следваме и примера на българите, които подеха инициативата да направят този паметник. Нека всеки един да намери силата в себе си да направи нещо добро за града и родината си. Не може да се чака единствено на общините и на държавата. Благодаря на Емил Вичев и на инициативния комитет за идеята за изграждането на паметника и за силата да реализират идеята“, каза Милков.

Президентът Илияна Йотова благодари също на инициативния комитет и на Емил Вичев за инициативата да бъде изграден този паметник в Русе. Тя посочи, че Русе е дипломатическата врата на княза към останалите градове край Дунава. „Първият държавен глава на българското царство след Освобождението е олицетворение на векове чакана свобода, на желанието на един народ да бъде свободен и да отстоява себе си. Днес скланяме глава на почит освен пред героя от Съединението, но и пред героя от Сливница в онези мрачни и изключително напрегнати времена за България, когато страната трябваше да отстоява себе си“, подчерта Йотова.

Мястото на монумента е свързано с важни моменти от историята на Русе и България. В непосредствена близост се намира Паметникът на загиналите от Пети пехотен дунавски полк в Сръбско-българската война, в която княз Александър I е главнокомандващ на Българската армия при защитата на Съединението. Връзката му с Русе започва още през 1879 г., когато преминава през града при пристигането си в България, и продължава в съдбовните събития през 1885 и 1886 г.

Кулминацията на церемонията настъпи с тържественото откриване на монумента от президента Илияна Йотова и кмета Пенчо Милков. Бюст-паметникът беше осветен от Русенския митрополит Наум, след което бяха поднесени венци в памет на княз Александър I. Общинският духов оркестър с диригент маестро Димчо Рубчев изпълни химните на Република България и Европейския съюз, а присъстващите почетоха паметта на княза с минута мълчание.

По-рано през деня Илияна Йотова и Пенчо Милков бяха гости на тържеството за началото на новата учебна година в СУ „Христо Ботев“. Най-старото училище в Русе, което води началото си от 1838 г., отвори вратите си за своята 189-а учебна година. Особено вълнуващ беше денят за първокласниците, които за първи път прекрачиха училищния праг.

В приветствието си към учениците и учителите президентът Илияна Йотова припомни колко достойни държавници и личности са свързани с почти двувековната история на училището. Тя изрази гордостта си от постиженията на учебното заведение и се обърна с уважение към учителите, изтъквайки, че въпреки многобройните предизвикателства пред тях днес, тяхната роля остава безценна. Към учениците президентът отправи пожелание да обичат България с цялото си сърце и душа.

Кметът Пенчо Милков пожела успешна година на учениците и техните преподаватели и посочи. Според кмета не бива да съществува разделение на „пръв“ и „последен“ учебен ден – усъвършенстването трябва да бъде ежедневен процес. Той призова учениците да бъдат любознателни, да преминават през приключението на живота с отворено съзнание и да открият силата в себе си, с която да вършат добри дела, защото именно в добротворчеството е смисълът на живота.

Празникът започна с изпълнение на националния химн и химна на СУ „Христо Ботев“. Дванадесетокласниците символично предадоха на първокласниците Ключа на познанието, а музикални изпълнения на ученици допълниха програмата. Тържеството завърши с първия училищен звънец и традиционния ритуал, при който най-малките възпитаници преминаха под венец от здравец и за първи път влязоха в класните си стаи.

Програмата на президента в Русе завърши с посещение в Международния младежки център и среща с представители на Младежки парламент – Русе. Младежите запознаха Илияна Йотова със своята дейност, инициативите и каузите, по които работят, както и с начина, по който участват в обществения живот на града.

Срещата премина в интерактивен и открит формат, който даде възможност за непосредствен разговор с държавния глава. Участниците споделиха своите виждания за Русе, поставиха въпроси, свързани с възможностите и перспективите пред младите хора, и разговаряха за значението на активното им участие в процесите, които определят развитието на обществото. Илияна Йотова се включи в дискусията и отговори на въпросите им, като акцент беше поставен и върху необходимостта от постоянен диалог между младите хора и институциите.