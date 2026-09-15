14 513 ученици в Русе прекрачиха прага на класните стаи

Общо 14 513 ученици от I до XII клас прекрачиха прага на училищата в Русе в началото на новата учебна година, като 1031 от тях са първокласници. В детските градини в община Русе са записани 3831 деца, от които 838 са в първа възрастова група.

Новата учебна година в Русе беше открита с тържество в СУ „Христо Ботев“ – най-старото училище в града, което тази година поставя началото на своята 189-а учебна година. Официален гост на церемонията беше президентът на Република България Илияна Йотова. Заедно с нея празника споделиха кметът Пенчо Милков, областният управител проф. Любомир Владимиров, началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева и председателят на Общинския съвет акад. Христо Белоев.

„Днес имаме огромната чест да бъдем в училище на цели 188 години. Нека да си представим само къде е била България преди почти два века, за какви истински държавници и хора е ставало дума. Много гордост и слава има в това училище“, заяви Йотова. Тя се обърна и към учителите, като заяви, че днес те са изправени пред много предизвикателства, но въпреки тях, ролята им е безценна. На учениците президентът пожела да обичат България от цялото си сърце и душа.

В приветствието си кметът Пенчо Милков пожела на всички деца любопитство, смелост да задават въпроси, желание да откриват и увереност да преследват мечтите си. Той отправи пожелание учебната година да бъде изпълнена с успехи, приятелства, вдъхновение и много поводи за гордост.

„Не бива да има първи и последен учебен ден. Усъвършенствайте се ежедневно, бъдете любознателни, пътувайте през приключението на живота с отворено съзнание и намерете своята сила, с която да вършите добри дела. Защото смисълът на живота е в добротворчеството“, каза кметът Пенчо Милков в своето слово, като пожела на добър час на учениците.

Тържеството в СУ „Христо Ботев“ започна с издигането на националния флаг и знамето на училището и изпълнение на химна на Република България. Специално посрещнати бяха първокласниците, за които този ден постави началото на училищния им път. Дванадесетокласниците предадоха на най-малките ученици „Ключа на познанието“ – символ на знанието, откривателството и пътя, който предстои да извървят.

СУ „Христо Ботев“ е сред училищата, оставили ярка следа в историята на Русе и българското образование. През неговите класни стаи са преминали личности като акад. Михаил Арнаудов, проф. Петър Мутафчиев, проф. Димитър Баларев и Йордан Йовков. С училището са свързани и Стоян Михайловски – автор на текста на химна на българската просвета, Цветан Радославов – автор на песента, превърнала се по-късно в национален химн на България, и Карел Шкорпил – един от основоположниците на българската археология.

С началото на новата учебна година Община Русе продължава работата за подобряване на условията в образователните институции. През летните месеци бяха извършени ремонтни дейности в училища и детски градини, сред които подмяна на амортизирана дограма, ремонти на покриви, дворни пространства и санитарни помещения. В началото на учебната година бяха открити обновените сгради на ДГ „Слънце“ на ул. „Шейново“ и ОУ „Отец Паисий“, както и филиалът на ДГ „Радост“ на ул. „Батак“ в централната градска част на Русе.

Заместник-кметовете на община Русе също се включиха в тържествата по повод първия учебен ден, като поздравиха педагогическите колективи, учениците и техните родители в различни училища в града.